CTA rompe el silencio y confirma los errores en el derbi: "El VAR debió intervenir"

El Comité Técnico de Árbitros consideró que la acción del atacante del Atlético de Madrid Kang-in Lee sobre el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde durante el derbi madrileño debió ser tarjeta roja, según confirmó en el formato 'Tiempo de Revisión', pero definió la acción de Cuti Romero con Jude Bellingham como de "alta carga interpretativa". "¿Es tarjeta roja la entrada de Kang-in Lee? Kang-in Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna. Torsión de articulación, riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", expresó el CTA.

Kang-in Lee pisó con los tacos el tobillo de Fede Valverde, quien, según el Real Madrid, terminó el encuentro con un esguince de grado 3. Miguel Ángel Ortiz Arias no mostró tarjeta al jugador surcoreano y el VAR no le indicó que debiera revisar su decisión. En cuanto a la acción entre el 'Cuti' Romero y Jude Bellingham en ese mismo encuentro, sancionada con amarilla para el argentino después de la intervención del VAR, el organismo estableció que la entrada tenía "alta carga interpretativa", y el colegiado consideró "el pisotón como temerario".

"Balón dividido entre dos jugadores. Cuti Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham. Intensidad con alta carga interpretativa. Miguel Ángel confunde el sentido de la infracción. El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro. El VAR le recomienda una revisión por confusión de identidad. En el monitor, el árbitro evalúa el pisotón como temerario. Tiro libre directo y tarjeta amarilla. El VAR acertó al intervenir por confusión de identidad", explicó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE