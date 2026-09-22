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CTA rompe el silencio y confirma los errores en el derbi: "El VAR debió intervenir"

El CTA también incide en que Ortiz Arias se equivocó en varias acciones del partido

CTA rompe el silencio y confirma los errores en el derbi: El VAR debió intervenir

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham protesta una acción durante el partido de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Real Madrid

 Ballesteros / EFE
22 de septiembre de 2026 a las 14:05

El Comité Técnico de Árbitros consideró que la acción del atacante del Atlético de Madrid Kang-in Lee sobre el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde durante el derbi madrileño debió ser tarjeta roja, según confirmó en el formato 'Tiempo de Revisión', pero definió la acción de Cuti Romero con Jude Bellingham como de "alta carga interpretativa".

"¿Es tarjeta roja la entrada de Kang-in Lee? Kang-in Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna. Torsión de articulación, riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", expresó el CTA.

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Kang-in Lee pisó con los tacos el tobillo de Fede Valverde, quien, según el Real Madrid, terminó el encuentro con un esguince de grado 3. Miguel Ángel Ortiz Arias no mostró tarjeta al jugador surcoreano y el VAR no le indicó que debiera revisar su decisión.

En cuanto a la acción entre el 'Cuti' Romero y Jude Bellingham en ese mismo encuentro, sancionada con amarilla para el argentino después de la intervención del VAR, el organismo estableció que la entrada tenía "alta carga interpretativa", y el colegiado consideró "el pisotón como temerario".

El CTA reconoce que la entrada de Kang-in a Valverde era de tarjeta roja

El CTA reconoce que la entrada de Kang-in a Valverde era de tarjeta roja

"Balón dividido entre dos jugadores. Cuti Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham. Intensidad con alta carga interpretativa. Miguel Ángel confunde el sentido de la infracción. El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro. El VAR le recomienda una revisión por confusión de identidad. En el monitor, el árbitro evalúa el pisotón como temerario. Tiro libre directo y tarjeta amarilla. El VAR acertó al intervenir por confusión de identidad", explicó.

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El CTA también incide en que Ortiz Arias se equivocó al mostrar tarjeta amarilla a Dean Huijsen en el penalti cometido sobre Giuliano Simeone, decisión que el VAR sí corrigió. "Giuliano Simeone se interna en el área. Posición ganada, dirección a portería y balón controlado. Huijsen le agarra del brazo sin opción de disputa de balón. Causa-efecto clara. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR acertó al intervenir", terminó.

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Agencia EFE
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