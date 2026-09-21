"El equipo más beneficiado de la historia por los árbitros es el Real Madrid"

Con motivo de este estreno, la leyenda del club azulgrana fue entrevistado en el programa 'El cafè d'idees' de 2Cat y entre otras respuestas, se refirió al tema arbitral después de la polémica que se desató ayer en el derbi Atlético-Real Madrid .

Carles Rexach , exjugador y extécnico del FC Barcelona , estrenó este lunes 'Correr es de cobardes', un documental sobre su carrera que ha sido producido por Mundo Deportivo, con la colaboración de Movistar Plus.

"A lo largo de la historia, el equipo más beneficiado, no solo en España sino en Europa, ha sido el Real Madrid. En la época que jugaba yo siempre salíamos escaldados. Yo pensaba que con el cuento del VAR, del que en principio era muy partidario, porque no te pueden marcar un gol que la pelota no entra y te den gol, y esto antes no lo podían anular. Pensaba que esta ventaja del VAR sería más efectiva. Pero si antes había el problema con el que arbitraba y los líneas, ahora están los mismos y además los del VAR, y no hemos adelantado mucho; estamos en la misma tesitura que antes", aseguró Rexach.



Por otro lado, dio su opinión sobre el inicio del Barcelona: "No es por ser optimista, porque la cosa funciona y funciona bien, pero mirando fríamente y sin pasión, el Barça actualmente va a otra velocidad del resto de equipos españoles. En estos momentos, el único equipo que le puede dar trabajo al Barça es el PSG; el resto no tiene nada que hacer, juegan a otra velocidad, corren y trabajan".



Y añadió: "Estos chicos están todos convencidos de sus posibilidades. Cuando llegas a veterano, igual tienes algo de miedo a fracasar, pero cuando eres joven, todo va bien. El Barça va muy bien. Ahora, a seis puntos del Madrid, y cuando volvamos del parón jugamos pronto contra el Madrid en casa, te pones a 8 o 9 puntos y la cosa empieza a preocupar".