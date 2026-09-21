No lo dieron por TV: el penal que no le pitaron al Madrid y Atlético se terminó salvando

Tras los audios revelados por el VAR en el clásico entre Atlético de Madrid vs Real Madrid, ha salido a la luz una acción que pasó inadvertida durante la retransmisión del derbi que se jugó ayer en el Metropolitano. Un vídeo grabado desde la grada y difundido posteriormente en redes sociales muestra una posible mano de Marc Pubill dentro del área rojiblanca tras un disparo de Kylian Mbappé, una jugada que no fue señalada por Miguel Ángel Ortiz Arias ni revisada por el VAR y mucho menos transmitida por la televisión española.

La acción se produjo en el minuto 39:40 cuando el partido estaba 0-0. Mbappé soltó un disparo dentro del área y Pubill, que inicialmente tenía ambos brazos situados detrás del cuerpo, bloqueó el balón.

Las imágenes de la retransmisión no permitieron apreciar con claridad el contacto, pero la grabación desde otro ángulo apunta a que el defensor del Atlético sacó su mano derecha de forma voluntaria y que el balón impactó directamente en ella.

ARCHIVO VAR LO CONFIRMA

Archivo VAR, especialista en jugadas polémicas de LaLiga de España, ha publicado hace unas horas que esto era penal. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Ojo al penalti que no se repitió en el Metropolitano!. Pubill, que está con las manos detrás, saca la derecha de forma voluntaria e intercepta el balón. Es penalti.", empieza diciendo la publicación Esté más o menos próxima al cuerpo, al ser voluntaria y ocupar un espacio, es punible."

NUEVA POLÉMICA

El vídeo ha reabierto el debate sobre una jugada de la que no se ofrecieron repeticiones televisivas durante el partido. Tampoco se produjo una revisión visible sobre el césped ni una intervención posterior desde la sala VOR.