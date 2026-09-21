No lo dieron por TV: el penal que no le pitaron al Madrid y Atlético se terminó salvando

Tras los audios revelados por el VAR en el clásico entre Atlético de Madrid vs Real Madrid, ha salido a la luz una acción que pasó inadvertida durante la retransmisión del derbi que se jugó ayer en el Metropolitano.
Un vídeo grabado desde la grada y difundido posteriormente en redes sociales muestra una posible mano de Marc Pubill dentro del área rojiblanca tras un disparo de Kylian Mbappé, una jugada que no fue señalada por Miguel Ángel Ortiz Arias ni revisada por el VAR y mucho menos transmitida por la televisión española.
La acción se produjo en el minuto 39:40 cuando el partido estaba 0-0. Mbappé soltó un disparo dentro del área y Pubill, que inicialmente tenía ambos brazos situados detrás del cuerpo, bloqueó el balón.
Las imágenes de la retransmisión no permitieron apreciar con claridad el contacto, pero la grabación desde otro ángulo apunta a que el defensor del Atlético sacó su mano derecha de forma voluntaria y que el balón impactó directamente en ella.
ARCHIVO VAR LO CONFIRMA
Archivo VAR, especialista en jugadas polémicas de LaLiga de España, ha publicado hace unas horas que esto era penal.
"Ojo al penalti que no se repitió en el Metropolitano!. Pubill, que está con las manos detrás, saca la derecha de forma voluntaria e intercepta el balón. Es penalti.", empieza diciendo la publicación
Esté más o menos próxima al cuerpo, al ser voluntaria y ocupar un espacio, es punible."
NUEVA POLÉMICA
El vídeo ha reabierto el debate sobre una jugada de la que no se ofrecieron repeticiones televisivas durante el partido. Tampoco se produjo una revisión visible sobre el césped ni una intervención posterior desde la sala VOR.
Vinicius Jr, muy próximo a la acción, protestó de inmediato ante Ortiz Arias, aunque el colegiado madrileño ordenó continuar el juego.
La posible infracción se incorpora así a la lista de decisiones discutidas por el Real Madrid después de su derrota por 2-1. José Mourinho centró su conferencia de prensa posterior al partido en dos entradas del Atlético que, a su entender, merecían expulsión en la primera mitad: una de 'Cuti' Romero sobre Jude Bellingham y otra de Kang-In Lee sobre Fede Valverde.