Destrozan a Mourinho: salen a la luz los audios del VAR en el Atlético vs Real Madrid

Los audios del VAR del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid ya salieron a la luz y permiten conocer qué hablaron los árbitros en dos de las acciones más polémicas del encuentro. Las jugadas habían sido señaladas por José Mourinho después de la derrota madridista. El técnico portugués cuestionó especialmente tres decisiones arbitrales: la entrada del 'Cuti' Romero sobre Jude Bellingham, la acción de Kang-in Lee sobre Federico Valverde y el penalti que terminó con la expulsión de Dean Huijsen.

Sin embargo, la Federación Española publicó los audios correspondientes a las dos jugadas que fueron revisadas en el monitor del VAR: la entrada del central argentino sobre Bellingham y el penalti cometido por Huijsen sobre Giuliano Simeone.

Amarilla al 'Cuti' Romero

La primera acción ocurrió a los 35 minutos. Bellingham y el 'Cuti' Romero disputaron un balón dividido y Ortiz Arias señaló falta favorable al Atlético de Madrid, además de mostrarle la tarjeta amarilla al futbolista del Real Madrid. Desde la sala VOR, Trujillo Suárez advirtió al árbitro principal de una posible confusión de identidad. "Te recomiendo una revisión para que valores una potencial confusión de identidad", le expone el árbitro VAR Trujillo Suárez. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El árbitro VAR explicó entonces lo que había observado en la jugada: "Observo que es el jugador del Atlético de Madrid el que pisa al jugador del Madrid, y el jugador del Madrid es el que toca balón", le explica. Después de revisar las imágenes, Ortiz Arias decidió corregir su primera decisión. "Vale, voy a cancelar la amarilla para el jugador del Real Madrid y voy a sacar amarilla al jugador del Atlético de Madrid, ¿vale?".

La conversación entre los colegiados se centró en la identidad del jugador que debía ser amonestado. En los audios publicados no aparece una discusión sobre una posible tarjeta roja para Romero, pese a que Mourinho reclamó públicamente una expulsión para el defensor argentino y mostró fotografías para respaldar su argumento.

Penalti y roja para Huijsen

La segunda acción revisada fue la que terminó con la expulsión de Huijsen. La jugada ocurrió a los 49 minutos, cuando el marcador todavía reflejaba un 0-0.

Giuliano Simeone recibió el balón y se disponía a enfrentarse mano a mano con Courtois cuando el defensor madridista lo sujetó, evitando que pudiera completar la acción. Ortiz Arias señaló inmediatamente penalti, aunque inicialmente mostró únicamente la tarjeta amarilla. Los futbolistas del Atlético de Madrid protestaron con fuerza la decisión, al considerar que Huijsen era el último defensor y que la acción debía terminar con una expulsión. El VAR volvió a intervenir y recomendó al árbitro acudir al monitor para valorar una posible tarjeta roja por una ocasión manifiesta de gol. "Te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por DOGSO por sujetar al adversario sin disputa de balón", le advirtió Trujillo Suárez.

El árbitro VAR fue todavía más específico al explicar su interpretación de la acción: "Yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de gol", explicó. Ortiz Arias revisó nuevamente las imágenes y pidió una toma más amplia para comprobar la posición de Courtois y determinar si el guardameta madridista tenía posibilidades de intervenir en la jugada. "¿Me puedes dar una imagen amplia para ver dónde está el portero? Vale, había interpretado que podía llegar el portero. Controla (Giuliano) y el portero no está a distancia de llegar. Efectivamente no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti".

ACLARAN TODA LA POLÉMICA