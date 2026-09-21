La polémica decisión que tomó Mourinho con el Real Madrid tras perder el derbi

José Mourinho tomó una decisión que ha llamado especialmente la atención en el entorno del Real Madrid durante el actual parón FIFA. El entrenador portugués decidió conceder una semana completa de descanso a los futbolistas de la plantilla que no fueron convocados por sus respectivas selecciones.
La medida supone un respiro para aquellos jugadores que permanecerán en Madrid mientras sus compañeros afrontan compromisos internacionales. De acuerdo con la información publicada por Sergio Quirante, informante del Real Madrid en DAZN España, estos futbolistas no tendrán que presentarse a los entrenamientos durante los próximos días.
“Mourinho da toda la semana libre a sus jugadores”, informó Quirante a través de sus redes sociales, dando a conocer una decisión que rápidamente generó reacciones entre los aficionados del conjunto blanco.
El técnico madridista habría optado por permitir que los jugadores que no tienen compromisos con sus selecciones aprovechen el parón para descansar y desconectarse de la exigencia competitiva que afrontan durante la temporada.
La planificación también está condicionada por el calendario internacional, que obliga a una parte importante de la plantilla a abandonar temporalmente la disciplina del club para concentrarse con sus respectivos combinados nacionales.
Mientras los internacionales trabajan con sus selecciones, los futbolistas que permanecen en Madrid dispondrán de varios días adicionales para recuperar energías antes de retomar la actividad en la ciudad deportiva.
REAL MADRID: ESTOS SON LOS CONVOCADOS A SUS SELECCIONES
Viní Jr., Endrick a Brasil
Fede Valverde a Uruguay
Dean Huijsen, Marc Cucurella a España
Carlos Espí — U-21 de España
Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold a Inglaterra
Arda Güler -Turquía
Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga- Francia
Bernardo Silva- Portugal
Denzel Dumfries- Países Bajos
Brahim Díaz-Marruecos
Yan Diomande- Costa de Marfil