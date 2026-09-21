Mbappé habla del arbitraje del derbi y lo que piensa de Zidane: "Fue un paso atrás"

"Fue un paso atrás. Muy difícil, queríamos ganar, sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Pero el equipo ha dado todo y seguimos adelante porque queda muchísimo en la temporada y tenemos que seguir en el buen camino", afirmó.

Un día después de la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid , Mbappé tomó la palabra desde la concentración de la Selección Francesa en Zürich para referirse a la mala imagen del Real Madrid.

"Hay que trabajar y hacer más, el resto puede hablar pero nosotros tenemos que hacer más y trabajar para que vuelva la ilusión en el Madrid y que vuelvan los títulos", continuó.

En relación al árbitro, del que el madridismo se quejó porque no expulsó ni al Cuti Romero ni a Kang-In Lee, Mbappé dio su opinión: "Yo creo que nunca he sido un jugador que hable mucho del árbitro. No voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero me lo guardo para mí. Nunca he sido un jugador así y no voy a empezar ahora. El árbitro es humano, comete errores, que fueron errores, pero no quiero entrar en eso".

Por otro lado, el de Bondy, en su primera citación con Zidane al frente de 'Les Bleus', se mostró muy contento y recordó cuando 'Zizou' le llevó a Valdebebas de niño: "Es una nueva etapa. Va a ser un cambio para nosotros, pero yo pienso que todo va a salir muy bien. Es el primero que me recogió para llevarme al Madrid, a la ciudad deportiva, yo tenía 13 o 14 años, hace un montón. Y ahora es mi seleccionador. Es como una película, pero es top. Es real, estamos en un nuevo proceso en Francia, tenemos dos años para preparar la Eurocopa y estamos en eso ahora".