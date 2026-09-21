  1. Internacionales
  2.  Liga de España

El duro ataque del Atlético de Madrid a Mourinho: "Stop acoso arbitral ya"

El conjunto Colchonero contraatacó las fotos impresas por el entrenador de Real Madrid y dejan contundente mensaje.

El duro ataque del Atlético de Madrid a Mourinho: Stop acoso arbitral ya

El conjunto Colchonero le ha respondido a José Mourinho luego de la picante conferencia del portugués.
21 de septiembre de 2026 a las 11:18

El Atlético de Madrid contraatacó este lunes con las fotos impresas que enseñó José Mourinho, entrenador del Real Madrid, para reclamar las expulsiones de Cristian ‘Cuti’ Romero y Kang in Lee en el derbi de este domingo entre ambos equipos y reclamó parar el “acoso arbitral ya”.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el club rojiblanco muestra una impresora de la que sale un folio con la foto del técnico portugués del Real Madrid en ese instante de la rueda de prensa, con un lema en la parte de abajo en rojo y blanco con el texto: “Stop acoso arbitral ya”.

Destrozan a Mourinho: salen a la luz los audios del VAR en el Atlético vs Real Madrid

Este domingo, tras la victoria por 2-1 del Atlético en el derbi ante el Real Madrid, Mourinho salió a la rueda de prensa y dijo: “Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí (mostró dos imágenes de las entradas de Cuti Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde, ambas en el primer tiempo). Son dos tarjetas rojas claras”.

Pero lo que más ruido hizo fue la rueda de prensa ofrecida por José Mourinho desde el auditorio del Metropolitano. Ahí, el preparador portugués salió con dos fotografías de las entradas que, a su juicio, debían haber supuesto la expulsión del Cuti Romero y de Kang-in Lee.

“Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos", aseguró el entrenador luso.

Mourinho con pruebas y mensaje al Barcelona: "¿Ganar LaLiga? Si nos dejan"

Cargó contra el arbitraje el luso, que señaló que "nos podíamos ahorrar la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí". Y añadió que "el que tiene que estar feliz, además de la gente del Atlético, es el Comité por la designación arbitral. Ha sido todo muy extraño".

Unime ahora al canal
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias