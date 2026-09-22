Real Madrid lo confirma: la lesión que sufre Valverde y el tiempo que estará fuera

Malas noticias en el seno del Real Madrid. El conjunto merengue dio a conocer un nuevo reporte médico sobre el alcance de la lesión de Federico Valverde que sufrió ante Atlético de Madrid en la última jornada de la Liga Española. El jugador uruguayo del Rey de Europa, Fede Valverde, sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, según el diagnóstico realizado por los servicios médicos del club.

El Real Madrid informó en su cuenta de X: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”. De acuerdo con lo informado por el equipo, se estima que el mediocampista estará fuera de las canchas por al menos dos meses, por lo que se perderá la Fecha FIFA con Uruguay, en el nuevo proyecto de Diego Forlán.

Valverde se llevó una fuerte entrada por parte de Kang In Lee durante el derbi madrileño. El uruguayo recibió un fuerte pisotón sobre la articulación, en una jugada que incluso fue reclamada como tarjeta roja, pero la expulsión no llegó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE