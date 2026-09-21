Fuerte cruce de Bellingham y Cuti Romero: "Con Messi hablas mucho, aquí nada; eres un..."

Así lo destapó 'El Día Después' de Movistar, que captó varias conversaciones entre los protagonistas y publicó los videos a través de sus redes sociales.

El derbi Atlético-Real Madrid estuvo caliente, lleno de polémica y enfrentamientos. Y uno de ellos fue el que vivió Jude Bellingham durante todo el partido con los argentinos Cristian 'Cuti' Romero y luego con Giuliano , el hijo de Diego Simeone .

En una de ellas, Bellingham recuperó viejas rencillas (Argentina eliminaó a Inglaterra en semis en el pasado Mundial) y le mandó un recado a Romero: "Con Messi hablas mucho, aquí nada".

Justo antes, en el inicio de esa conversación, ambos habían intercambiado palabras: "Eres un cagón", le decía el inglés, mientras el defensa argentino tampoco se quedaba callado: "Llorón, lloraste allá".

Al enfrentamiento con Romero, le siguió otro con Giuliano Simeone después de otra falta. Ambos juntaron cabezas y el jugador rojiblanco fue explícito: "La con*** de tu madre". Bellingham respondía con el clásico "Fuck you".

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Dos cara a cara de los muchos que hubo en el derbi de la capital española, donde la tensión se hizo presente en todo el partido y llevó, incluso, a un par de expulsiones en el camino hacia vestuarios en el descanso.