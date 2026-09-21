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Fuerte cruce de Bellingham y Cuti Romero: "Con Messi hablas mucho, aquí nada; eres un..."

El mediocampista inglés tuvo un enfrentamiento con los argentinos del Atlético durante el derbi disputado ayer en el Metrpolitano.

Fuerte cruce de Bellingham y Cuti Romero: Con Messi hablas mucho, aquí nada; eres un...

Bellingham mantuvo un fuerte cruce con Cristian Romero y después con Giuliano Simeone durante el derbi.

21 de septiembre de 2026 a las 14:31

El derbi Atlético-Real Madrid estuvo caliente, lleno de polémica y enfrentamientos. Y uno de ellos fue el que vivió Jude Bellingham durante todo el partido con los argentinos Cristian 'Cuti' Romero y luego con Giuliano, el hijo de Diego Simeone.

Así lo destapó 'El Día Después' de Movistar, que captó varias conversaciones entre los protagonistas y publicó los videos a través de sus redes sociales.

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En una de ellas, Bellingham recuperó viejas rencillas (Argentina eliminaó a Inglaterra en semis en el pasado Mundial) y le mandó un recado a Romero: "Con Messi hablas mucho, aquí nada".

Justo antes, en el inicio de esa conversación, ambos habían intercambiado palabras: "Eres un cagón", le decía el inglés, mientras el defensa argentino tampoco se quedaba callado: "Llorón, lloraste allá".

Al enfrentamiento con Romero, le siguió otro con Giuliano Simeone después de otra falta. Ambos juntaron cabezas y el jugador rojiblanco fue explícito: "La con*** de tu madre". Bellingham respondía con el clásico "Fuck you".

Dos cara a cara de los muchos que hubo en el derbi de la capital española, donde la tensión se hizo presente en todo el partido y llevó, incluso, a un par de expulsiones en el camino hacia vestuarios en el descanso.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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