Se van del Barcelona: filtraron las dos ventas estratégicas que prepara el club

El Barcelona planifica dos ventas estratégicas de cara al siguiente mercado de verano. El club atraviesa un gran momento a nivel deportivo, pero entiende que todavía necesita ingresar dinero para un nuevo traslado a Montjuic mientras se completa la remodelación del Camp Nou. De acuerdo con el diario Sport, en la entidad azulgrana "no tienen clara la situación que vendrá a partir del verano próximo y por ello los ingresos en traspasos pueden tener un papel fundamental en la próxima planificación".

Cabe recordar que el Barça ya vendió a Ferran Torres al PSG, pero se atascaron otras operaciones como la de Marc Casadó. La apuesta por las cesiones se considera una buena inversión que dará sus frutos en unos meses. Sin embargo, el club trabaja en dos ventas que son absolutamente estratégicas. La primera es la de Ronald Araujo, por la que se ingresarían 55 millones de euros en caso de que el Liverpool ejecute la opción de compra. Las previsiones son buenas porque el central uruguayo está rindiendo a un gran nivel y el equipo inglés dispone de liquidez para invertir. En el Barça se da por sentado que la operación puede concretarse. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La otra venta necesaria es la de Ter Stegen. No tanto a nivel de ingreso de traspaso, sino a nivel salarial. El club ha tenido que pagar prácticamente su salario en las cesiones de Girona y Ajax, pero en este último caso se consideraba una inversión necesaria.