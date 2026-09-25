Mbappé se rompe: Francia confirma la lesión del delantero y vuelve a Madrid

Kylian Mbappe le dio la victoria a Francia este viernes sobre Turquía en el arranque de la UEFA Nations League (0-1), pero tras marcar el único tanto del partido tuvo que abandonar el campo por una lesión.
Una vez finalizado el compromiso, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) dio a conocer la dolencia del delantero, anunciando su baja del equipo y deberá volver a Madrid para su recuperación.
"Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!", confirmó la Federación a través de un comunicado.
Mbappé, que se someterá a más exámenes este sábado, volverá a Madrid donde será visto por los médicos del club blanco y donde se precisará el alcance de la lesión y el tiempo de ausencia de los terrenos de juego.
Previamente, Zinedine Zidane, que se estrenó esta noche como entrenador de Francia, reconoció que la lesión de su capitán "no pinta bien" y aventuró que el delantero volvería a la capital española.
"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo. Creo que regresará a Madrid. No correremos ningún riesgo", añadía el seleccionador francés ante los medios.
La lesión de Mbappé es la gran preocupación de Francia y Real Madrid. El autor del primer gol de la era Zidane se lesionó solo, en el minuto 59, tras marcar el único tanto del partido y se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor.
Después, intentó volver al campo tras ser atendido, pero momentos más tarde se tiró al suelo, se tapó la cara e hizo gestos de que se había roto.