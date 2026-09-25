Rodri sobre el Balón de Oro y su postura por la acusación al Manchester City

Rodri Hernández, capitán de España, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Wembley. El volante del Barcelona valoró el primer partido de la campeona del mundo frente a Inglaterra por la UEFA Nations League que se jugará este sábado. "Sentimos la responsabilidad por el camino realizado y el equipo tiene hambre de más. Sabemos de la responsabilidad de tener dos estrellas y el respeto que imponemos a los rivales. Solo queda el camino de la mejora. La Nations League nos motiva. Nos enfrentamos a una gran selección y no pienso en mejor escenario", explicó Rodri.

Sobre acusación a su exequipo, el Manchester City: "Nosotros vivimos un proceso idéntico en 2020 si mal no recuerdo, desde el club transmitieron tranquilidad de que era impune. Así fue. Primero se declaró culpable, pero se hizo justicia. Confío en el club y en la inocencia del Manchester City". Del Balón de Oro preguntó al periodista: "¿Tú crees que no lo quiero ganar?". Y añadió que "no creo que nada de lo que comente afecte a los 100 periodistas que votan. Estamos ante un deporte colectivo, pero no depende de mí. Ojalá que lo gane un español". De su llegada al Barcelona destacó que "es una etapa ilusionante, querer demostrar que podemos estar al máximo nivel y liderar a una selección como España. Estoy muy agradecido al club por la manera que fueron a por mí, el interés y estoy feliz de estar en el Barça". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE