Real Madrid confirma la lesión que sufre Mbappé y el tiempo de baja

El Real Madrid giró un parte médico este sábado para dar a conocer el tipo de lesión que sufre el delantero Kylian Mbappé tras abandonar la concentración de Francia para los partidos de la Nations League y volver a la capital española. De acuerdo con el conjunto merengue, su goleador padece de una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, que estará pendiente de evolución.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", comunicó el club a través de un comunicado oficial. Kylian se lesionó en la segunda parte del partido de la Nations League ante Turquía, justo en la jugada en la que anotó el único tanto del encuentro que le dio la victoria a Francia. Su remate fue con la derecha, pero se lastimó la rodilla izquierda. La lesión se produce en esa misma zona, la articulación que tanta guerra le dio entre los meses de diciembre y marzo. En este caso, el contratiempo le deja solo como duda para el próximo partido de Liga tras el parón, el próximo 10 de octubre en el Santiago Bernabéu ante el Villarreal, aunque por el tiempo de baja tiene bastantes opciones de llegar. Se estima que estará alejado por unos 10-12 días. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Al final, no son tan malas noticias después de ver los gestos de dolor de Mbappé y escuchar las declaraciones de Zidane en la sala de prensa, en las que aseguró que ya era baja para lo que quedaba de concentración y que la lesión no "tenía buena pinta". El Real Madrid ahora cruza los dedos ahora para lo que queda de parón, que no es poco. De los 12 jugadores que se marcharon para los compromisos internacionales, quedan 10. El objetivo es que lleguen todos sanos, sobre todo pensando en la cita ante el Barcelona en el Camp Nou el próximo 25 de octubre.