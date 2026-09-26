Los 2 noticiones para Honduras y Palma sorprende: La H entrenó antes de volar a Jamaica

EN FOTOS: Rostros serios, las dos noticias positivas que alegran a Molina y el curioso entreno de Palma en el entrenamiento matutino previo al vuelo ante Jamaica.
La Selección Nacional de Honduras realizó este sábado un entreno matutino, tras la derrota ante Surinam, en el debut de la Nations League.
Keyrol Figueroa encabezó la llegada de la Selección Nacional de Honduras al Estadio Nacional Chelato Uclés.
Los seleccionados nacionales se relajaron antes del intenso entreno matutino. Todo esto previo al viaje a Jamaica.
Luis Palma mostró concentración. El atacante hondureño fue uno de los más señalados por la prensa y la afición catracha.
Autoridades del Estadio Nacional le dieron una pintada al estadio Nacional tras el duelo ante Surinam. Aquí recibiremos a Jamaica.
Otra buena noticia: Edwin Rodríguez entró en la recta final de su recuperación, la cual ha intensificado este sábado. Sigue siendo duda ante Jamaica.
Los seleccionados nacionales están golpeados, pero saben que este lunes puede haber revancha ante Jamaica. Un triunfo nos regresa al camino.
Luis Palma sorprendió con su curioso entreno. El jugador del Lech Poznan no se puso los tacos al momento de dar las vueltas en el recinto capitalino.
Honduras perdió ayer ante Surinam, y es quinto lugar de su grupo. Ojo, el empate no es malo ante Jamaica.
Francis Hernández reveló que no pudo dormir al revisar dos veces el partido que Honduras perdió ante Surinam.
Edwin Rodríguez podría apuntar para el choque ante Martinica, pero podría darnos una sorpresa el lunes. Ayer hizo falta en el 11 titular.
Honduras visita a Jamaica este lunes a las 6 de la tarde hora catracha. Kingston, donde jamás hemos ganado, lo visitamos por la fecha dos de la Nations League.
Otra buena noticia: Dereck Moncada solamente sufrió calambres y estaría disponible ante Jamaica.
Jonathan Rubio tampoco estaba alegre por el resultado de ayer, pero el lunes podría tener revancha ante Jamaica.
Los seleccionados nacionales entrenaron bajo el intenso sol de Tegucigalpa. Francisco Molina es el que tiene los brazos cruzados mientras ve de cerca el entreno.
La prensa deportiva fue muy fluida este sábado en el Estadio Nacional. Francis Hernández atendió a los medios de prensa.
José Molina aún no gana con Honduras: suma dos derrotas y un empate en sus primeros tres partidos.