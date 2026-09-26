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Los 2 noticiones para Honduras y Palma sorprende: La H entrenó antes de volar a Jamaica

Las postales del entreno matutino de la Selección de Honduras tras la derrota ante Surinam por la Nations League.

26 de septiembre de 2026 a las 11:20
Los 2 noticiones para Honduras y Palma sorprende: La H entrenó antes de volar a Jamaica
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EN FOTOS: Rostros serios, las dos noticias positivas que alegran a Molina y el curioso entreno de Palma en el entrenamiento matutino previo al vuelo ante Jamaica.

 FOTOS: DAVID ROMERO.
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La Selección Nacional de Honduras realizó este sábado un entreno matutino, tras la derrota ante Surinam, en el debut de la Nations League.
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Keyrol Figueroa encabezó la llegada de la Selección Nacional de Honduras al Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Los seleccionados nacionales se relajaron antes del intenso entreno matutino. Todo esto previo al viaje a Jamaica.
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Luis Palma mostró concentración. El atacante hondureño fue uno de los más señalados por la prensa y la afición catracha.
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Autoridades del Estadio Nacional le dieron una pintada al estadio Nacional tras el duelo ante Surinam. Aquí recibiremos a Jamaica.
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Otra buena noticia: Edwin Rodríguez entró en la recta final de su recuperación, la cual ha intensificado este sábado. Sigue siendo duda ante Jamaica.
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Los seleccionados nacionales están golpeados, pero saben que este lunes puede haber revancha ante Jamaica. Un triunfo nos regresa al camino.
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Luis Palma sorprendió con su curioso entreno. El jugador del Lech Poznan no se puso los tacos al momento de dar las vueltas en el recinto capitalino.
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Honduras perdió ayer ante Surinam, y es quinto lugar de su grupo. Ojo, el empate no es malo ante Jamaica.
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Francis Hernández reveló que no pudo dormir al revisar dos veces el partido que Honduras perdió ante Surinam.
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Edwin Rodríguez podría apuntar para el choque ante Martinica, pero podría darnos una sorpresa el lunes. Ayer hizo falta en el 11 titular.
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Honduras visita a Jamaica este lunes a las 6 de la tarde hora catracha. Kingston, donde jamás hemos ganado, lo visitamos por la fecha dos de la Nations League.
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Otra buena noticia: Dereck Moncada solamente sufrió calambres y estaría disponible ante Jamaica.

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Jonathan Rubio tampoco estaba alegre por el resultado de ayer, pero el lunes podría tener revancha ante Jamaica.
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Los seleccionados nacionales entrenaron bajo el intenso sol de Tegucigalpa. Francisco Molina es el que tiene los brazos cruzados mientras ve de cerca el entreno.
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La prensa deportiva fue muy fluida este sábado en el Estadio Nacional. Francis Hernández atendió a los medios de prensa.
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José Molina aún no gana con Honduras: suma dos derrotas y un empate en sus primeros tres partidos.
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