El castigo al Manchester City y sacude la Premier: "Acabo de ser informado"

Liam Gallagher ha vuelto a llamar la atención con sus declaraciones sobre la situación del Manchester City y las posibles sanciones que afrontaría el club. El exvocalista de Oasis, apasionado aficionado del conjunto británico, afirmó que posee información privilegiada proveniente de una fuente con un cargo muy alto dentro del ámbito futbolístico. Según el cantante, la fuente le explicó lo que ocurriría en caso de que el equipo no logre superar su proceso de apelación. El músico no dudó en compartir estos datos a través de sus redes sociales, generando de inmediato una gran repercusión entre los seguidores del deporte.

"Acabo de ser informado por alguien de una posición muy, muy alta de que si perdemos nuestra apelación, lo cual no haremos, recibiremos una multa y una prohibición y eso es todo", escribió Gallagher en su perfil oficial. Con esta frase, el artista dejó ver que confía plenamente en que la institución saldrá victoriosa del caso. Fiel a su característico estilo provocador, el músico también aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje directo hacia los críticos del club. El líder de Oasis arremetió contra las personas que, a su juicio, están impacientes por ver una sanción ejemplar contra el equipo de sus amores. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Así que todos ustedes, desesperados neuróticos... deben callarse", añadió Gallagher de forma tajante antes de dar por terminado su mensaje. Sus palabras buscaron calmar los rumores y enviar un dardo a quienes especulan constantemente sobre un castigo severo. Estas declaraciones se producen en un momento de gran incertidumbre sobre el desenlace del proceso que involucra al Manchester City. La investigación sigue siendo uno de los temas más comentados de la actualidad deportiva mundial.