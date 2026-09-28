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Hora y dónde ver: partidos de HOY 28 de septiembre en Concacaf y UEFA

Arranca la jornada 2 de la Liga de Naciones en UEFA y Concacaf, aquí te dejamos los partidos más relevantes.

Hora y dónde ver: partidos de HOY 28 de septiembre en Concacaf y UEFA

Este lunes hay varios partidos atractivos de cara a la segunda jornada de la Nations League.
28 de septiembre de 2026 a las 05:54

Una nueva semana arranca con intensos duelos en la actividad futbolística internacional. Este lunes 28 de septiembre, las emociones de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League se roban la atención con enfrentamientos de alto nivel entre potencias europeas y cruces determinantes en la región.

La élite europea abre el telón


La jornada comenzará temprano con dos platillos fuertes en el continente europeo. En uno de los cruces más atractivos del día, la selección de Bélgica se medirá ante su similar de Francia en un duelo de pronóstico reservado. En simultáneo, Turquía recibirá a la renovada Italia en un choque estratégico para las aspiraciones de ambos países en el torneo continental.


Bélgica vs. Francia

Hora: 12:45 p. m. (Honduras y Centroamérica) / 1:45 p. m. (Panamá) / 2:45 p. m. ET – 1:45 p. m. CT – 11:45 a. m. PT (Estados Unidos)

Transmisión: ESPN / Disney+

Turquía vs. Italia

Hora: 12:45 p. m. (Honduras y Centroamérica) / 1:45 p. m. (Panamá) / 2:45 p. m. ET – 1:45 p. m. CT – 11:45 a. m. PT (Estados Unidos)

Transmisión: ESPN / Disney+

La Concacaf define su honor en la tarde-noche

El balón también rodará en la Concacaf con duelos de alta rivalidad. Honduras visitará territorio caribeño para verse las caras ante Jamaica, en un partido clave para ambas escuadras en la lucha por mantenerse en los puestos de vanguardia de la competencia.

Para cerrar la cartelera futbolística, se vivirá un apasionante clásico centroamericano entre las selecciones de Guatemala y El Salvador, un choque con ambiente de fiesta y mucha tensión en el terreno de juego.

Jamaica vs. Honduras

Hora: 6:00 p. m. (Honduras y Centroamérica) / 7:00 p. m. (Panamá) / 8:00 p. m. ET – 7:00 p. m. CT – 5:00 p. m. PT (Estados Unidos)

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Transmisión: FOX

Guatemala vs. El Salvador

Hora: 8:00 p. m. (Honduras y Centroamérica) / 9:00 p. m. (Panamá) / 10:00 p. m. ET – 9:00 p. m. CT – 7:00 p. m. PT (Estados Unidos)

Transmisión: FOX

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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