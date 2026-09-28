Hora y dónde ver: partidos de HOY 28 de septiembre en Concacaf y UEFA

Una nueva semana arranca con intensos duelos en la actividad futbolística internacional. Este lunes 28 de septiembre, las emociones de la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League se roban la atención con enfrentamientos de alto nivel entre potencias europeas y cruces determinantes en la región.

La jornada comenzará temprano con dos platillos fuertes en el continente europeo. En uno de los cruces más atractivos del día, la selección de Bélgica se medirá ante su similar de Francia en un duelo de pronóstico reservado. En simultáneo, Turquía recibirá a la renovada Italia en un choque estratégico para las aspiraciones de ambos países en el torneo continental.

Hora: 12:45 p. m. (Honduras y Centroamérica) / 1:45 p. m. (Panamá) / 2:45 p. m. ET – 1:45 p. m. CT – 11:45 a. m. PT (Estados Unidos)

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

Hora: 12:45 p. m. (Honduras y Centroamérica) / 1:45 p. m. (Panamá) / 2:45 p. m. ET – 1:45 p. m. CT – 11:45 a. m. PT (Estados Unidos)

El balón también rodará en la Concacaf con duelos de alta rivalidad. Honduras visitará territorio caribeño para verse las caras ante Jamaica, en un partido clave para ambas escuadras en la lucha por mantenerse en los puestos de vanguardia de la competencia.

Para cerrar la cartelera futbolística, se vivirá un apasionante clásico centroamericano entre las selecciones de Guatemala y El Salvador, un choque con ambiente de fiesta y mucha tensión en el terreno de juego.

Jamaica vs. Honduras

Hora: 6:00 p. m. (Honduras y Centroamérica) / 7:00 p. m. (Panamá) / 8:00 p. m. ET – 7:00 p. m. CT – 5:00 p. m. PT (Estados Unidos)