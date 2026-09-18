Bryan Ruiz se irá: confirman el nuevo DT de Alajuelense que dirigirá ante Motagua

La Liga Deportiva Alajuelense tendría definido a su próximo entrenador después de eliminar al Marathón y lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.
El conjunto costarricense se olvida de Bryan Ruiz y habría elegido a Óscar “Machillo” Ramírez, quien había sido despedido a inicios de mayo del 2026, para asumir nuevamente las riendas del equipo,
La información fue revelada este viernes 18 de septiembre por el periodista costarricense Kevin Jiménez, quien aseguró a través de X que Ramírez sería el elegido por la dirigencia manuda para tomar el cargo.
REGRESO DEL TRICAMPEÓN
El “Machillo” dejó el banquillo rojinegro el pasado 1 de mayo, pero ahora tendría la posibilidad de regresar al club. Además, el proyecto contemplaría que Cristian Oviedo vuelva a formar parte de su cuerpo técnico como asistente.
La situación se aceleró después de la salida de Ismael Rescalvo y el posterior nombramiento interino de Bryan Ruiz. El histórico futbolista tomó las riendas del equipo y consiguió mantenerlo con vida en la competencia internacional.
Con Ruiz en el banquillo, Alajuelense derrotó 3-1 a Marathón en el estadio Alejandro Morera Soto. Ese resultado permitió a los manudos cerrar la serie con un marcador global de 5-3 y sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.
MOTAGUA EL RIVAL EN SEMIFINALES
Ahora, el desafío será todavía mayor. Alajuelense tendrá que enfrentarse a Motagua en la ronda de semifinales, con el partido de ida programado para el 22 de octubre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y el encuentro de vuelta previsto para el 29 del mismo mes en Alajuela.
Bryan Ruiz, mientras tanto, ya dejó claro que no tiene intención de continuar como entrenador permanente del conjunto rojinegro. El exjugador explicó las razones personales que lo llevaron a tomar esa decisión: "No hay resultado más importante que la salud de mi esposa".
El domingo, frente a Inter San Carlos, Ruiz tendrá su último compromiso al frente del equipo.