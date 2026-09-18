Bryan Ruiz se irá: confirman el nuevo DT de Alajuelense que dirigirá ante Motagua

La Liga Deportiva Alajuelense tendría definido a su próximo entrenador después de eliminar al Marathón y lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. El conjunto costarricense se olvida de Bryan Ruiz y habría elegido a Óscar “Machillo” Ramírez, quien había sido despedido a inicios de mayo del 2026, para asumir nuevamente las riendas del equipo,

La información fue revelada este viernes 18 de septiembre por el periodista costarricense Kevin Jiménez, quien aseguró a través de X que Ramírez sería el elegido por la dirigencia manuda para tomar el cargo.

REGRESO DEL TRICAMPEÓN

El “Machillo” dejó el banquillo rojinegro el pasado 1 de mayo, pero ahora tendría la posibilidad de regresar al club. Además, el proyecto contemplaría que Cristian Oviedo vuelva a formar parte de su cuerpo técnico como asistente. La situación se aceleró después de la salida de Ismael Rescalvo y el posterior nombramiento interino de Bryan Ruiz. El histórico futbolista tomó las riendas del equipo y consiguió mantenerlo con vida en la competencia internacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con Ruiz en el banquillo, Alajuelense derrotó 3-1 a Marathón en el estadio Alejandro Morera Soto. Ese resultado permitió a los manudos cerrar la serie con un marcador global de 5-3 y sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.

MOTAGUA EL RIVAL EN SEMIFINALES