Olimpia y Motagua a semis de la Copa Centroamericana; ¿qué pasará con Marathón?

Definidos los cruces de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El camino ha sido largo, pero esto no se termina, al menos para estos cuatro equipos que lograron avanzar a la tercera fase de este torneo. El primero en dar este paso fue el Cartaginés de Amarini Villatoro, por el que pocos apostaban como favorito, pero que logró hacer la hombrada e imponerse por un global de 5-4 al Saprissa de Hernán Medford. El segundo en avanzar fue el Motagua, que, con la buena ventaja que tuvo en casa, de 3-0, llegó al Cuscatlán con mucha tranquilidad, donde consiguió el empate para lograr ese boleto a semifinales.

A Marathón le tocó bailar con la más fea y una sorpresa se veía lejos, pero dio la lucha ante el Alajuelense, con el que igualó 2-2 en la ida. En la vuelta se le hizo difícil y terminó cayendo 3-1. Así, los manudos siguen en su defensa del tricampeonato en la Copa Centroamericana. Olimpia ha sido el último en decir "presente" en esta nueva fase. Los de Eduardo Espinel no fallaron en el primer encuentro y, sin tanto brillo, lograron imponerse 0-3 en tierras salvadoreñas y así llegar con buena ventaja al partido de vuelta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y, por si fuera poco, el conjunto merengue se impuso con autoridad ante los salvadoreños en el Estadio Nacional, con otro 3-0, gracias a un doblete de Edwin Rodríguez y otro tanto de Kevin Güity, para firmar un contundente 6-0 en el global y avanzar sin piedad ante su rival. Estos cuatro equipos no solo han logrado avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana, sino que también consiguieron el boleto a la Copa de Campeones, que se jugará el próximo año y donde se enfrentarán a los equipos de México, Estados Unidos, Canadá y el Caribe. Las semifinales están definidas. Está programado que los partidos de ida se realicen entre el 20 y el 22 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán del 27 al 29 del mismo mes.

Cabe mencionar que por tener mayor número de puntos en la tabla general, tanto Olimpia como Alajuelense tendrán el privilegio de cerrar como locales sus llaves ante Cartaginés y Motagua, respectivamente.

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