Alajuelense elimina a Marathón de la Copa Centroamericana y sueña con el "tetra"

El sueño y la ilusión internacional llegaron a su final para el Club Deportivo Marathón. El conjunto verdolaga cayó la noche de este jueves por 3-1 ante Liga Deportiva Alajuelense, resultado que dejó un marcador global de 5-3 en favor del equipo costarricense, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El equipo hondureño llegó al estadio Alejandro Morera Soto con la ilusión de protagonizar uno de los grandes batacazos de la competición. Después del empate 2-2 registrado en el partido de ida en el estadio Morazán de San Pedro Sula, el verde sabía que necesitaba una actuación prácticamente perfecta para conseguir la clasificación ante uno de los clubes más laureados de Centroamérica. Sin embargo, la historia terminó siendo diferente ya que Alajuelense hizo pesar su condición de local, manejó los momentos importantes del encuentro y aprovechó sus oportunidades para quedarse con el boleto a las semifinales. El conjunto manudo mostró personalidad ante su afición y volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del fútbol centroamericano.

A pesar de la eliminación, el Monstruo Verde todavía mantiene una posibilidad de conseguir su boleto a la próxima Copa de Campeones de Concacaf 2027, torneo que reúne a los clubes de la MLS de Estados Unidos y Liga MX de México. Para ello tendrá que disputar una repesca de ida y vuelta frente al Alianza de El Salvador, serie en la que estará en juego una plaza para el principal torneo de clubes de la Confederación. Mientras tanto, Liga Deportiva Alajuelense continúa con vida en la Copa Centroamericana y ahora tendrá que enfrentarse a otro representante hondureño. El conjunto manudo se medirá en las semifinales contra Motagua, actual campeón de la Liga Nacional de Honduras, en una serie que promete convertirse en otro enfrentamiento de alto nivel entre clubes de ambos países.

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-- LAS ACCIONES --

Las que te quedan no las puedes fallar y eso terminó pagando caro Marathón en el estadio Alejandro Morera Soto. El conjunto verdolaga tuvo una clara oportunidad para golpear primero, pero no consiguió aprovecharla y posteriormente sufrió la contundencia de su rival. Apenas habían transcurrido ocho minutos cuando Nicolás Messiniti tuvo una inmejorable ocasión para adelantar al conjunto hondureño. El delantero argentino quedó mano a mano frente al arquero Washington Ortega y sacó el remate buscando abrir el marcador, pero el guardameta costarricense apareció con una gran intervención para evitar el tanto. Era una de esas oportunidades que podían cambiar completamente el rumbo de la eliminatoria. Alajuelense respondió rápidamente y comenzó a encontrar espacios ante una defensa verdolaga que sufría con los ataques locales. Al minuto 15 apareció nuevamente el protagonismo de los porteros, esta vez con Jonathan Rougier como figura. Kenyel Michel recibió dentro del área y sacó un potente remate que llevaba mucho peligro, pero el guardameta argentino se lució con una espectacular atajada para desviar la pelota. Los manudos, impulsados por una afición que convirtió el Morera Soto en una verdadera fiesta, se fueron con todo en busca del gol y terminaron bajando de las nubes al monstruo verdolaga con dos golpes prácticamente consecutivos. Al minuto 27 llegó el primer tanto. El colombiano Jeison Lucumí ingresó al área, se quitó de encima la marca de Natanael Martínez y sacó un espectacular remate que terminó colándose directamente en el ángulo. Jonathan Rougier no pudo hacer nada y el conjunto costarricense comenzó a tomar el control de la eliminatoria.

Cinco minutos más tarde llegó el segundo para los locales. Al 32, Ronaldo Cisneros apareció dentro del área después de una gran jugada colectiva y se anticipó a Rougier para mandar la pelota al fondo de las redes. El delantero mexicano aprovechó perfectamente la oportunidad y colocó el 2-0, un resultado que dejaba al verdolaga contra las cuerdas. El conjunto dirigido por Silvio Rudman se marchó al descanso obligado a reaccionar. El sueño de alcanzar las semifinales comenzaba a escaparse, pero todavía quedaban 45 minutos para intentar cambiar la historia. Para el segundo tiempo, el verde salió herido en su orgullo y se volcó al ataque. Marathón adelantó sus líneas y buscó rápidamente un gol que le permitiera meterse nuevamente en la eliminatoria. Al minuto 53 llegó una enorme oportunidad. Carlos Argueta apareció dentro del área y conectó el centro enviado por Javier Arriaga. El remate llevaba dirección de portería, pero Washington Ortega volvió a convertirse en protagonista con una gran intervención. El arquero logró evitar el descuento. Sin embargo, Marathón finalmente encontró el gol que necesitaba. Al minuto 67, Nicolás Messiniti sorprendió en el segundo palo tras el cobro de un tiro de esquina y conectó un certero cabezazo dentro del área chica. El delantero argentino se sacó la espina de la ocasión desperdiciada en el primer tiempo y puso el descuento. Por unos instantes, el sueño del monstruo verde volvió a tomar fuerza. El gol significaba que un tanto más podía cambiar completamente la eliminatoria y enviar el partido a una definición todavía más dramática, pero la ilusión duró muy poco.

Al minuto 71, el árbitro señaló penal a favor del Alajuelense después de una mano de Carlos Argueta dentro del área. La oportunidad fue aprovechada por el experimentado Ronald Alberto Matarrita, quien tomó la responsabilidad desde los once pasos y no perdonó. El costarricense ejecutó el lanzamiento con seguridad y convirtió el penal en gol para colocar nuevamente distancia en el marcador y, prácticamente, sentenciar las aspiraciones del conjunto hondureño. Marathón intentó reaccionar en los minutos finales, pero el golpe fue demasiado fuerte. Alajuelense controló el cierre del partido, administró su ventaja y terminó celebrando frente a su afición una clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana. El sueño internacional del verde llegó así a su final. Luchó, tuvo oportunidades y nunca dejó de buscar la remontada, pero las ocasiones desperdiciadas y la contundencia del equipo costarricense terminaron marcando la diferencia en una eliminatoria que finalizó con un 4-2 global a favor de Alajuelense. Ahora Marathón volverá al territorio hondureño para afrontar el torneo local donde marcha líder y este domingo estará visitando al Juticalpa FC.

-- FICHA TÉCNICA --