¡Motagua festeja! Los Azules aseguran otro boleto internacional para 2027

El Fútbol Club Motagua se convirtió este miércoles 16 de septiembre en el segundo semifinalista de la Copa Centroamericana 2026 y, con ello, también aseguró su presencia en otra competencia: la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El 'Ciclón Azul' hizo los deberes en el campo. De la mano del estratega español Javier López, el conjunto capitalino superó la eliminatoria ante el Alianza de El Salvador con un global de 3-0, accediendo por primera vez a estas instancias del certamen centroamericano tras haber quedado eliminado en ediciones anteriores. Además, el equipo azul mantiene su invicto en el torneo.

Con este logro, Motagua se une al Cartaginés de Costa Rica como dos de los cuatro mejores clubes de la región en esta campaña. Ambos aguardan por sus rivales de semifinales, los cuales se definirán este jueves 17 en los cruces entre Liga Deportiva Alajuelense vs. CD Marathón y CD Olimpia vs. Luis Ángel Firpo. Avanzar a esta fase representó un premio doble: continuar en la lucha por el título regional y asegurar su boleto al torneo de clubes de la Concacaf, una distinción reservada para los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (repechaje que se disputará entre el 20 y 29 de octubre en partidos de ida y vuelta) de la Copa Centroamericana.

CLASIFICACIÓN A LA CHAMPIONS DE CONCACAF

Motagua y Cartaginés son los primeros clasificados por la vía de la Copa Centroamericana. No obstante, en el mapa norteamericano, la Liga MX y la MLS vuelven a ser los principales protagonistas al otorgar la mayor cantidad de cupos. Por el lado mexicano, la tabla acumulada y las liguillas del Apertura y Clausura, aseguraron la presencia de Cruz Azul, Tigres UANL, Pumas UNAM, Club América, CD Guadalajara y CF Pachuca, mientras que el Toluca amarró su boleto por la vía internacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE