Bryan Ruiz sorprende antes de enfrentar a Marathón: "Lo tomo como una Champions"

Bryan Ruiz asumió el reto de dirigir de manera interina a Liga Deportiva Alajuelense y dejó claro que el duelo ante Marathón lo afronta con la máxima exigencia, al punto de compararlo con una final de Champions League. El exjugador confirmó que estará al frente del equipo únicamente durante dos partidos, mientras que su cuerpo técnico estará acompañado por figuras históricas del club como Javier Delgado y Wilmer López, quienes tendrán funciones de apoyo y asesoramiento, aunque Ruiz recalcó que las decisiones finales estarán bajo su responsabilidad.

LA CONFERENCIA

- Quería consultarle por el caso de Giancarlo González. Ayer el club lo anunció, quisiera saber cómo está él físicamente, si está para jugar de inmediato, si usted planea utilizarlo en un partido tan importante pese al poco tiempo que lleva en el plantel

La verdad es que, ante la situación que hemos tenido de centrales, el equipo nos cae muy bien. Está inscrito para poder ser tomado en cuenta para mañana. Si bien es cierto, llegó hasta ayer, pues prácticamente solo se perdió un entrenamiento conmigo, porque hemos tenido solamente dos días de entrenamiento. Entonces, está dentro de los posibles. Si juega o no juega, terminaremos de definirlo hoy, pero va a estar en la suplencia, seguro que va a estar en la suplencia si no es titular. Para tomar una decisión esperaremos un poco el entrenamiento, entonces, si juega titular o termina quedándose en la banca.

¿Qué tan difícil quizás fue dar el sí de dirigir este partido teniendo en cuenta que es la clasificación, las semifinales de Copa Centroamericana?

Sí, estamos claros que son solo dos partidos los que vamos a estar aquí, pero se lo decía a los muchachos: este reto de estar esta semana con ustedes, aunque sean solo dos partidos, lo tomo como si fuera una Champions League para mí, una final. Vamos a hacer todo lo posible para poder hacer que el equipo se vea un poco mejor y que gane el partido, que es lo más importante. Aquí lo que yo vaya a aportar para ellos creo que es importante, sí, porque estamos claros que en este momento yo soy el líder y soy la guía para ellos, pero lo más importante va a ser lo que ellos demuestren en la cancha en el partido de mañana. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Así que no fue difícil en el sentido que somos parte de esta institución, amamos esta institución de corazón y, si podemos aportar, ayudarles en esta semana difícil, de dos partidos complicados, principalmente este primero, el jueves y después en el siguiente, pero este jueves es un partido durísimo y de mucha importancia para la institución. Pero me siento en la capacidad para poder ayudarlos, muchachos, en guiarlos y poder sacar ese partido.

- Bryan, quería preguntarte qué fue lo primero que le dijiste al grupo y qué se puede ver de la Liga en el partido de mañana

Lo primero que le digo a los muchachos es que yo sé que ellos tienen la capacidad para poder sacar este partido, para poder empezar a mejorar en resultados. Yo fui testigo de que el profesor Rescalvo hacía un buen trabajo, pero somos conscientes de que en una institución tan grande como la Liga, los resultados mandan mucho y no se venían dando los resultados, pero el trabajo está. Entonces, darles confianza a ellos, decirles que yo no voy a volverme loco en dos días de entrenamiento, no vamos a cambiar demasiado en el sentido de la forma de jugar: dos, tres cositas en ofensiva, dos, tres cositas en defensiva, que ellos las tengan claras, y mucha actitud, muchas ganas, que pueden sacar ese partido para poder estar en una semifinal.

- Toca el tema de dos, tres cositas en defensiva y dos, tres cositas en ofensiva. Si bien es cierto, ¿cuál es esa principal falencia? Tal vez me gustaría saber qué encontró el equipo para mejorar en este lapso de tiempo tan corto

A ver, no podemos ser tan exigentes en el sentido tan abierto, sin decir que estaban fallando en la Liga, porque también, de cierta manera, sería dar un poco de ventaja a los rivales a un día del partido. Pero sí podemos decir que queremos líneas un poco más juntas, más cerradas y, en la parte ofensiva, cuando llegamos, que lleguemos con más gente al área y que tengamos un poco más de sistemas eficientes a la hora de finalizar. Entonces, un par de detalles son esos: un poco líneas más cerradas y, en la parte ofensiva, llegar con más gente al área.