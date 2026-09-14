"Bolillo" lo oficializa: convocatoria de El Salvador para la Nations League

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció la convocatoria de la selección de El Salvador para afrontar el período comprendido entre el 14 de septiembre y el 6 de octubre, en el marco de los próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. La nómina destaca por varias novedades y retornos importantes. Uno de los nombres que vuelve a aparecer es el de Henry Romero, quien recupera su lugar después de quedar fuera de las anteriores convocatorias. A él se suma Brayan Gil, delantero que nuevamente recibe el llamado tras su experiencia reciente en el fútbol europeo.

Otro regreso significativo es el de Christian Gil, atacante de Firpo, quien vuelve a ser considerado para defender los colores de la selección salvadoreña. Entre las caras nuevas sobresale el mediocampista Víctor García, también perteneciente al conjunto pampero. La portería estará conformada por Mario González, Daniel Franco y Geonathan Barrera. Este último se ganó la convocatoria después de asumir la titularidad con Firpo durante su participación en la Copa Centroamericana.