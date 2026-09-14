"Bolillo" lo oficializa: convocatoria de El Salvador para la Nations League

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció la convocatoria de la selección de El Salvador para afrontar el período comprendido entre el 14 de septiembre y el 6 de octubre, en el marco de los próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. La nómina destaca por varias novedades y retornos importantes.
Uno de los nombres que vuelve a aparecer es el de Henry Romero, quien recupera su lugar después de quedar fuera de las anteriores convocatorias. A él se suma Brayan Gil, delantero que nuevamente recibe el llamado tras su experiencia reciente en el fútbol europeo.
Otro regreso significativo es el de Christian Gil, atacante de Firpo, quien vuelve a ser considerado para defender los colores de la selección salvadoreña. Entre las caras nuevas sobresale el mediocampista Víctor García, también perteneciente al conjunto pampero.
La portería estará conformada por Mario González, Daniel Franco y Geonathan Barrera. Este último se ganó la convocatoria después de asumir la titularidad con Firpo durante su participación en la Copa Centroamericana.
En la zona defensiva fueron incluidos Henry Romero, Alejandro Henríquez, Julio Sibrián, Danis Cerros, Elvis Claros, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Jefferson Valladares y Diego Flores. Para el mediocampo aparecen Harold Osorio, Noel Rivera, Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Diego Ortez, Víctor García, Jairo Henríquez, Rafael Tejada, Cristian Martínez y Mayer Gil.
El ataque salvadoreño estará integrado por Christian Gil, Styven Vásquez, Nathan Ordaz y Brayan Gil. La concentración comenzará este 14 de septiembre, aunque los jugadores de Alianza y Firpo se incorporarán después de disputar sus respectivos encuentros de Copa Centroamericana, mientras que los legionarios se unirán al grupo a partir del 21 de septiembre, según la planificación de la FESFUT.