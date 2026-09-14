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Concacaf Nations League: fechas, formato, rivales y lo que se juega Honduras

Honduras enfrentará a Surinam, Martinica y Jamaica en la fase de grupos de la Concacaf Nations League.

Concacaf Nations League: fechas, formato, rivales y lo que se juega Honduras

La Selección de Honduras debuta el 25 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
14 de septiembre de 2026 a las 15:57

La Selección de Fútbol de Honduras inicia una tercera aventura bajo la dirección del estratega español José Francisco Molina, encarando la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. Tras la frustración de quedar fuera de las últimas tres citas mundialistas, la escuadra nacional asume este torneo no solo como una competencia regional, sino como la plataforma obligatoria para devolverle la ilusión a su afición y consolidar una estructura de juego competitiva pensando a largo plazo.

EL FORMATO

El formato de la actual Liga A impone una dinámica implacable debido a un calendario altamente comprimido. La fase regular agrupa a doce selecciones distribuidas en dos sectores de seis integrantes cada uno, pero bajo el actual sistema de competencia, los equipos no se enfrentan todos contra todos. Cada representativo nacional disputará únicamente cuatro partidos (dos compromisos en condición de local y dos como visitante) concentrados en una vertiginosa ventana internacional.

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¿CÓMO SE AVANZA A CUARTOS DE FINAL?

Para Honduras, el gran objetivo inmediato consiste en finalizar entre los dos mejores lugares de su grupo para acceder a los cuartos de final. En dicha instancia de eliminación directa ya se encuentran sembrados los gigantes de la región por criterios de ranquin: Estados Unidos, México, Canadá y Panamá.

CLASIFICACIÓN A COPA ORO

Ganar es de vital importancia porque la Nations League funciona directamente como la llave de acceso a la Copa Oro 2027. Las selecciones que logren sellar su boleto a los cuartos de final obtendrán la clasificación automática al torneo más prestigioso de la Concacaf. En contraste, quedar relegados a la tercera o cuarta posición de la fase de grupos condenará a Honduras a disputar un tortuoso repechaje preliminar en busca de los últimos cupos, un escenario de máxima presión que la Federación y el cuerpo técnico desean evitar a toda costa.

RANKING DE CONCACAF

Además de los premios deportivos, la Bicolor se juega su posicionamiento en el ranquin general de la confederación. El desempeño en cada partido oficial otorga unidades que determinan las posiciones de privilegio y las cabezas de serie para las futuras eliminatorias.

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GRUPOS Y PARTIDOS

Al revisar la conformación de los sectores en la Liga A, el Grupo A destaca por su paridad regional, reuniendo a las selecciones de Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Trinidad y Tobago. En esta zona, los costarricenses parten como los lógicos candidatos a liderar la clasificación, mientras que combinados en franco crecimiento como el nicaragüense y el haitiano prometen presentar una férrea batalla por el segundo boleto a la ronda de cuartos de final.

Por su parte, Honduras quedó encuadrada en un vibrante Grupo B, donde comparte sector con Jamaica, Guatemala, El Salvador, Surinam y Martinica. De acuerdo con el calendario oficial, el conjunto dirigido por Molina debutará el 25 de septiembre recibiendo a Surinam en Tegucigalpa, para luego visitar a Jamaica el 28 de septiembre y a Martinica el 2 de octubre, cerrando su participación el 5 de octubre en casa nuevamente ante los jamaicanos.

La tercera convocatoria oficial de José Francisco Molina.

La tercera convocatoria oficial de José Francisco Molina.


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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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