Port Vale lo revela: ¿estará Keyrol Figueroa con Honduras para la Nations League?

El llamado de Keyrol Figueroa a la Selección de Honduras ya tiene consecuencias en el calendario del Port Vale, que no podrá contar con el joven delantero durante la próxima jornada del fútbol inglés. El atacante catracho fue incluido en la convocatoria oficial de la Bicolor para esta fecha internacional. El conjunto que compite en la Sky Bet League Two dio a conocer mediante su sitio web la suspensión de los compromisos que debía disputar frente al Northampton Town y Colchester United. De acuerdo con la institución inglesa, estos encuentros fueron aplazados debido a la convocatoria internacional de varios jugadores de su plantilla.

Entre los futbolistas que deberán ausentarse durante el parón de selecciones aparece precisamente Keyrol Figueroa. El Port Vale confirmó que el delantero hondureño no estará disponible para el equipo mientras atiende el llamado de la representación nacional.

PORT VALE LO CONFIRMA

“Los Valiants no contarán con Ben Waine, Liam Gordon, Keyrol Figueroa (Honduras) y Tyreece Simpson durante el descanso internacional”, informó el club inglés. La noticia ha generado expectativa en el fútbol hondureño, ya que el atacante es considerado uno de los jóvenes con mayor proyección para ocupar un lugar importante en el ataque de la Bicolor. A sus 20 años, Figueroa tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones con la Selección de Honduras. Sus actuaciones en el balompié inglés le permitieron recibir el llamado para esta fecha internacional, en la que el combinado catracho afrontará compromisos importantes correspondientes a la Liga A de la Concacaf Nations League. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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