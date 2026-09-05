  1. La Selección

José Francisco Molina aprovecha para reunirse con seleccionado en pleno partido

El entrenador de la Selección de Honduras está observando los partidos de Liga Nacional para confeccionar la lista que dará para la Nations League

05 de septiembre de 2026 a las 18:41

Estamos a menos de tres semanas para el debut de la Selección de Honduras en la Nations League de Concacaf y el cuerpo técnico español, liderado por José Francisco Molina, ya está manos a la obra.

Aprovechando que estuvieron observando el duelo que sostuvieron Independiente vs Motagua por la sexta fecha del torneo Apertura, Molina aprovechó para conversar con el seleccionado, Luis Fernando Vega.

De jugar en la H y Motagua a predicar a Dios: así cambió su vida

Molina llegó al estadio Carlos Miranda acompañado de su asistente técnico, Igor Tasevski, además del director de selecciones, Francis Hernández. Los españoles están formando un proyecto para buscar nuevo talento que saque del agujero las selecciones catrachas.

El futbolista del Motagua se encontraba en las gradas ya que viene saliendo de una lesión y durante el entretiempo, los españoles se acercaron al futbolista para sostener una charla y ver cómo está de su salud.

El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, conversa con el zaguero del Motagua, Luis Fernando Vega.

El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, conversa con el zaguero del Motagua, Luis Fernando Vega.

 (Foto: Marvin Salgado)

Hay que recordar que el entrenador dará la lista después de los partidos de la jornada el 20 de septiembre. Un día después comenzarán a trabajar pensando en los cuatro duelos de la competencia.

La Selección de Honduras debuta el viernes 25 de septiembre a las 7:00 pm en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa recibiendo a Surinam; luego, enfrentará de visita a Jamaica el 28 a las 6:00 pm en Kingston.

Luego se viene el tercer juego que será el viernes 2 de octubre de visita frente a Martinica y cierra la primera fase de la Nations League el lunes 5 de octubre en el Nacional recibiendo la visita de Jamaica.

Unime ahora al canal
Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Editor

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias