José Francisco Molina aprovecha para reunirse con seleccionado en pleno partido

Estamos a menos de tres semanas para el debut de la Selección de Honduras en la Nations League de Concacaf y el cuerpo técnico español, liderado por José Francisco Molina, ya está manos a la obra. Aprovechando que estuvieron observando el duelo que sostuvieron Independiente vs Motagua por la sexta fecha del torneo Apertura, Molina aprovechó para conversar con el seleccionado, Luis Fernando Vega.

Molina llegó al estadio Carlos Miranda acompañado de su asistente técnico, Igor Tasevski, además del director de selecciones, Francis Hernández. Los españoles están formando un proyecto para buscar nuevo talento que saque del agujero las selecciones catrachas. El futbolista del Motagua se encontraba en las gradas ya que viene saliendo de una lesión y durante el entretiempo, los españoles se acercaron al futbolista para sostener una charla y ver cómo está de su salud.