Motagua se estrella ante Independiente y cede terreno en el liderato

Independiente y Motagua empataron sin goles en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. El mimado cede terreno tras igualar sin tantos en la fecha seis del Apertura.
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ASÍ SALE MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 42- Jonathan Argueta, 3- Pablo Cacho, 36- Valerio Marinacci, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 23- Alejandro Reyes, 10- Rodrigo Gómez; 27- Jeffryn Macías, 30- Jeffry Miranda, 19- Rodrigo de Olivera.
ASÍ SALE INDEPENDIENTE: 1- Miguel Rodríguez; 3- Adrián Rodríguez, 7- Noé Enamorado, 14- Ángel Fiallos, 15- Érick Arias; 17- Sendel Cruz, 18- Franklin Yánez, 21- Gerson Cabrera, 27- Sebastián Espinoza, 28- Diego Llorente; 30- César Romero.