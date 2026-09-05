  1. Liga Hondubet

Motagua se estrella ante Independiente y cede terreno en el liderato

Independiente y Motagua empataron sin goles en el Estadio Carlos Miranda.

Motagua se estrella ante Independiente y cede terreno en el liderato
VS
05 de septiembre de 2026 a las 13:10

Independiente y Motagua empataron sin goles en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. El mimado cede terreno tras igualar sin tantos en la fecha seis del Apertura.

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ASÍ SALE MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 42- Jonathan Argueta, 3- Pablo Cacho, 36- Valerio Marinacci, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 23- Alejandro Reyes, 10- Rodrigo Gómez; 27- Jeffryn Macías, 30- Jeffry Miranda, 19- Rodrigo de Olivera.

ASÍ SALE INDEPENDIENTE: 1- Miguel Rodríguez; 3- Adrián Rodríguez, 7- Noé Enamorado, 14- Ángel Fiallos, 15- Érick Arias; 17- Sendel Cruz, 18- Franklin Yánez, 21- Gerson Cabrera, 27- Sebastián Espinoza, 28- Diego Llorente; 30- César Romero.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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