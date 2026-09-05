Samuel García adelanta el adiós de Molina: "A las 10:00 a.m se presentará al nuevo DT"

El presidente del Olancho FC, Samuel García, no salió nada contento con el empate ante Choloma por la fecha 6 del Apertura y ha confirmado la salida de Wilson Molina como entrenador del club. "Efectivamente, hemos visto unos Potros que metió siete jugadores nuevos, eso nos agarró por sorpresa. A estas alturas no tener un equipo base, eso nos tiene preocupados a la junta directiva. Hace unos minutos tuve una comunicación para tomar determinaciones con el equipo y sentimos que no estamos desarrollando un buen fútbol. Si bien le ganamos al Estrella Roja y Juticalpa, pero no vemos que funcionamos como queremos. Estudiamos un cambio de entrenador, porque creemos que con la inversión que se hace en Potros, deberíamos tener una mejor posición", comentó.

El máximo accionista y fundador del club contó en el programa Fútbol a Fondo que este sábado (10:00 a.m) se presentará al nuevo entrenador del club olanchano. "A veces hay buenos entrenadores, pero a veces no hay una buena lectura de juego. A ver, Potros no viene desarrollando un fútbol claro, a pesar del buen plantel y debemos aspirar a cosas diferentes. Estamos pensando en hacer un relevo, la decisión se toma el sábado cuando estén todos los directivos, pero en la reunión de hoy (viernes) estábamos la mayoría de directivos que tomamos decisiones, así que prácticamente la determinación se dará. La inversión que se ha hecho no es poca y por esa razón creemos que el equipo debe desenvolverse mejor en la cancha", señaló. Samuel García no vio bien que Wilson Molina utilizara siete cambios contra CD Choloma. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Se metieron siete cambios, con la inversión no se está jugando, esta es una insitución seria, no vamos a permitir que se hagan experimentos. Ni siquiera se acumuló minutos Sub-20, el Choloma sí lo hizo. Entonces hay inconformidad en la junta directiva", señaló.

García informó que Potros ya tiene varios nombres para ser el próximo entrenador y que este sábado se anunciará el nuevo timonel. "La decisión prácticamente está tomada, porque los que decidimos en el club ya nos pusimos de acuerdo. Estamos a la espera de un par de llamadas que hicimos, la junta directiva siempre tiene opción b. A eso de las 10:00 AM se presentará al nuevo técnico", subrayó.

Del mismo modo, García aclaró que Ángel Villatoro no jugó contra Potros debido a que tiene una cláusula por su cesión en Choloma. "El caso de Villatoro, esto se hace cuando se prestan jugadores, a él Potros le paga el salario, entonces por respeto lo menos que se puede hacer es que no juegue el partido", finalizó.

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