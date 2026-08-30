Técnico del Olancho dispara: "No tienen necesidad de esconder los balones"

El entrenador del Olancho FC, Wilson Molina, terminó muy molesto tras la derrota de su equipo ante Motagua por la quinta jornada y no ocultó su malestar con el arbitraje. El estratega cuestionó varias decisiones durante el encuentro y puso especial énfasis en el uso del VAR, al considerar que una jugada no fue revisada como correspondía. Molina también criticó la actuación arbitral por las faltas señaladas a favor del conjunto azul y aseguró que la situación terminó incomodándolo. Además, denunció que durante el partido se escondieron balones, algo que calificó como innecesario. El técnico pidió explicaciones al comisario del encuentro por situaciones que, según su versión, afectaron el desarrollo del compromiso. Sus declaraciones dejaron clara la molestia del estratega tras un partido en el que Olancho FC terminó perdiendo pese a haberse puesto en ventaja.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué conclusiones deja el partido para usted, puntualmente, cuando pasa del 3-5-2 al 4-4-2, con Ramírez y Cabrera cambiando? ¿Qué buscaba?

Necesitábamos un poquito de amplitud para tirar la cancha, darle amplitud, porque el grupo se nos detenía en la barra y tocaba en el centro. Constantemente cumplimos en el momento donde teníamos que oponernos. Lo mantuvimos hasta el primer tiempo, mantuvimos ganando 1-0. Sabíamos que en el segundo tiempo Motagua iba a venir agresivo, lo logró, me parece que hay una mala. Pero el que está revisando, el que está revisando, el que está revisando el VAR, la verdad que no está seguro. No está seguro, eso lo dijo Fúnez, que no, no hay nada, pero nunca revisó. O sea, eso incomoda porque si vamos a utilizar la tecnología, tiene que ser para eso. Una falta que hubo ahí, un saque de manos que era para nosotros, lo dijo Carito, el cuarto árbitro, a favor de Motagua. No puede ser así, profe, le digo. Hay que desempatarlos. ¿Por qué? Porque hay todas las faltas a favor de ellos, nunca hubo una amarilla hasta finalizar. Pero sí incomoda, y la otra es que esconden los balones. ¿Por qué? No tienen necesidad de esconder los balones. Entonces vamos a picar en frente de ellos, vamos a picar a todos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Cómo es eso? Se le dice al comisario que está ahí, ¿cómo es que sale enojado insultando a nuestra gente? No puede ser, no puede ser. Motagua no tiene necesidad de eso, de esconder los balones. Eso incomoda. ¿Qué le faltó realmente para poder sacar un partido que lo tenía bien?

Nos faltó concentración. Nosotros que entramos muy... muy enojados el segundo tiempo, no nos tiramos lo suficiente para... saber mantener ese resultado porque estábamos a favor. Motagua es un tipo adhesivo en su respeto, está bien dirigido, pero hubo eso. La concentración más que todo nos viene afectando, no solo en este partido, en el parque contra Bolivia también cayó la concentración, entonces tenemos que seguir trabajando. Motagua.