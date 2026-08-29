Aficionado del Motagua sufre aparatosa caída en alcantarilla cerca del Estadio Nacional

Un momento de preocupación se vivió en las inmediaciones del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, luego de que un aficionado de Motagua terminara dentro de una alcantarilla cuando se dirigía al recinto deportivo para presenciar el partido ante Olancho FC.

El hincha del conjunto azul caminaba por una de las zonas aledañas al estadio luciendo la camiseta de Motagua, pero en un descuido no se percató de la alcantarilla y cayó en su interior. La situación generó alarma entre las personas que se encontraban cerca del lugar.