Aficionado del Motagua sufre aparatosa caída en alcantarilla cerca del Estadio Nacional

Un momento de preocupación se vivió en las inmediaciones del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, luego de que un aficionado de Motagua terminara dentro de una alcantarilla cuando se dirigía al recinto deportivo para presenciar el partido ante Olancho FC.
El hincha del conjunto azul caminaba por una de las zonas aledañas al estadio luciendo la camiseta de Motagua, pero en un descuido no se percató de la alcantarilla y cayó en su interior. La situación generó alarma entre las personas que se encontraban cerca del lugar.
Varios aficionados que presenciaron el incidente se acercaron de inmediato para auxiliarlo, mientras elementos de la Policía Nacional también llegaron a la zona para colaborar con las labores de rescate y ayudar al seguidor motagüense a salir del sitio.
Afortunadamente, el aficionado pudo ser retirado de la alcantarilla sin mayores inconvenientes y, según lo observado en el lugar, no presentó lesiones producto de la caída. Tras ser auxiliado, logró incorporarse y continuar con su recorrido.
El incidente ocurrió previo al duelo entre Motagua y Olancho FC, correspondiente a la cuarta jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional. El aficionado, pese al inesperado percance, siguió su camino rumbo al Estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar al equipo azul.