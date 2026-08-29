¡Fiesta azul! Motagua remonta al Olancho y celebra su aniversario con triunfo

Motagua protagonizó una remontada ante Olancho FC y terminó imponiéndose 2-1 en el duelo correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026-2027. El conjunto azul celebró de esta manera una noche especial, consiguiendo tres puntos importantes en el marco de su aniversario.
Los Potros golpearon primero apenas al minuto 6, aprovechando una equivocación en la salida del cuadro capitalino. Pablo Cacho perdió la pelota ante Diego Rodríguez, quien rápidamente levantó la cabeza y mandó un centro con efecto hacia Jerry Bengtson. El delantero no perdonó y definió para establecer el 1-0 a favor de los visitantes.
La respuesta del Ciclón Azul fue inmediata y mantuvo una intensa presión sobre el arco defendido por Denovan Torres. Al minuto 9, Clever Portillo estuvo cerca de conseguir la igualdad con un potente remate que fue desviado de manera espectacular por el guardameta. Posteriormente, Rodrigo Gómez y José Alejandro Reyes se encargaron de generar peligro mediante varios tiros de esquina, obligando a Geisson Perea y Óscar Almendárez a intervenir constantemente.
Olancho trató de equilibrar las acciones con las incursiones de Marlon Ramírez y las ejecuciones de pelota quieta de Diego Rodríguez, pero Motagua continuó buscando el empate. Al 29’, Jonathan Moya tuvo una clara oportunidad luego de un servicio de Jeffry Miranda, aunque no consiguió conectar correctamente. Poco después, el atacante volvió a probar suerte frente al arco, pero nuevamente se encontró con una gran intervención de Torres.
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El guardameta de los Potros continuó siendo protagonista antes del descanso y al minuto 38 realizó dos atajadas consecutivas ante José Reyes y Jeffry Miranda. Olancho también tuvo una ocasión inmejorable al 42’, cuando Jerry Bengtson no pudo cerrar un centro enviado por Juan Delgado. En los últimos minutos, Rodrigo Gómez volvió a inquietar a Torres con dos disparos, uno detenido y otro que pasó cerca, dejando el marcador 0-1 al finalizar la primera mitad.
La historia cambió después del descanso, ya que Motagua salió decidido a buscar la remontada. Al comenzar el complemento, un centro de Jefryn Macías terminó en los pies de Jonathan Moya, quien se giró y asistió a Christopher Meléndez para que este definiera con contundencia y colocara el 1-1. La remontada se concretó al minuto 71, cuando Alejandro Reyes sacó un zurdazo que superó a Denovan Torres y puso el definitivo 2-1. El triunfo permitió al Mimado celebrar su aniversario con una victoria y cerrar una semana perfecta tras conseguir también su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
ASÍ SE VIVIÓ EL MINUTO A MINUTO
90+4': FINAL DEL PARTIDO: MOTAGUA 2-1 OLANCHO FC.
90': ¡SE AGREGAN CUATRO MINUTOS EN EL PARTIDO!
81': Marinacci se tira al suelo y sería reemplazado por Luis Santamaría Crisanto, defensor derecho del mimado.
76': Motagua busca el tercer gol que liquide el compromiso ante Olancho FC. El mimado quiere una noche redonda en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
69': GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA: Alejandro Reyes pone el segundo a favor del Motagua tras disparar de zurda en el primer palo de Denovan Torres. Enorme pase de Valerio Marinacci.
63': CAMBIO EN MOTAGUA
Entra: Jesús Batiz.
Sale: Jeffry Miranda.
56': Motagua no puede en su aniversario ante Potros de Olancho. En el ciclón entrará Jesús Batiz, atacante y reciente fichaje.
52': Olancho FC empieza a salir del dominio del Motagua; el equipo Potros quiere volver a ponerse en ventaja en el compromiso liguero.
47': ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA! Cristopher Meléndez, de derecha, empareja las acciones tras disparar al costado derecho del arco de Denovan Torres.
¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO DEL PARTIDO!
45': ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO NACIONAL!
42': ¡OTRA VEZ DENOVAN TORRES! Enorme cobro de tiro libre de Denovan Torres que salva sensacional el guardián de Olancho FC.
37': ¡SALVÓ DENOVAN TORRES! Jeffry Miranda suelta un zurdazo que terminando salvando nuevamente Denovan Torres. Tremendo atajadón del exportero del Marathón.
31': ¡A UN LADO! Jonathan Moya conecta de cabeza y la esférica pasó besando el poste derecho del arco de Denovan Torres.
27': ¡LO QUE PERDONÓ MOYA! Enorme asistencia de Jeffry Miranda que perdona Jonathan Moya al momento de liquidar con la derecha. La pelota le pasó por en medio de las piernas.
15': ¡DENOVANNN TORRESSSSSSSS! El guardián de Olancho salva sin problemas un centro venenoso desde el costado izquierdo.
7' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE OLANCHO! Jerry Bengtson silencia el Estadio Nacional tras liquidar de derecha en el arco del Motagua. Lo gana Potros.
6': ¡UFFFFFFFFFFF! Por poco Alejandro Reyes convierte un golazo olímpico en el arco del Olancho FC. Se acerca el mimado.
4': ¡QUÉ CERCA! Cabezazo peligroso de Cristopher Meléndez que pasa cerca del poste derecho de Denovan Torres.
ASÍ SALE OLANCHO: 1- Denovan Torres; 2- Óscar Almendarez, 23- Geisson Perea, 33- Nelson Muñoz, 5- Deyron Martínez, 6- Ángel Velásquez; 23- Ángel Delgado, 7- Diego Rodríguez, 30- Marlon Ramírez; 27- Jerry Bengtson y 20- Aaron Cabrera.
ASÍ SALE MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, Pablo Cacho, 36- Valerio Marinacci, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 10- Rodrigo Gómez, 23- Alejandro Reyes; 27- Jeffryn Macías, 9- Jonathan Moya y 30- Jeffry Mirada.
6:57 PM: Motagua tiene en la mira conseguir el triunfo ante Potros de Olancho, un rival que siempre le complica en la Liga Nacional.
6:45 PM: En breve compartiremos las alineaciones de ambos clubes para el compromiso en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
6:41': El Motagua viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Se medirá al Alianza en ronda de cuartos de final.