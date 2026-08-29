¡Fiesta azul! Motagua remonta al Olancho y celebra su aniversario con triunfo

Los Potros golpearon primero apenas al minuto 6, aprovechando una equivocación en la salida del cuadro capitalino. Pablo Cacho perdió la pelota ante Diego Rodríguez, quien rápidamente levantó la cabeza y mandó un centro con efecto hacia Jerry Bengtson. El delantero no perdonó y definió para establecer el 1-0 a favor de los visitantes.

Motagua protagonizó una remontada ante Olancho FC y terminó imponiéndose 2-1 en el duelo correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026-2027 . El conjunto azul celebró de esta manera una noche especial, consiguiendo tres puntos importantes en el marco de su aniversario.

La respuesta del Ciclón Azul fue inmediata y mantuvo una intensa presión sobre el arco defendido por Denovan Torres. Al minuto 9, Clever Portillo estuvo cerca de conseguir la igualdad con un potente remate que fue desviado de manera espectacular por el guardameta. Posteriormente, Rodrigo Gómez y José Alejandro Reyes se encargaron de generar peligro mediante varios tiros de esquina, obligando a Geisson Perea y Óscar Almendárez a intervenir constantemente.

Olancho trató de equilibrar las acciones con las incursiones de Marlon Ramírez y las ejecuciones de pelota quieta de Diego Rodríguez, pero Motagua continuó buscando el empate. Al 29’, Jonathan Moya tuvo una clara oportunidad luego de un servicio de Jeffry Miranda, aunque no consiguió conectar correctamente. Poco después, el atacante volvió a probar suerte frente al arco, pero nuevamente se encontró con una gran intervención de Torres.

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El guardameta de los Potros continuó siendo protagonista antes del descanso y al minuto 38 realizó dos atajadas consecutivas ante José Reyes y Jeffry Miranda. Olancho también tuvo una ocasión inmejorable al 42’, cuando Jerry Bengtson no pudo cerrar un centro enviado por Juan Delgado. En los últimos minutos, Rodrigo Gómez volvió a inquietar a Torres con dos disparos, uno detenido y otro que pasó cerca, dejando el marcador 0-1 al finalizar la primera mitad.

La historia cambió después del descanso, ya que Motagua salió decidido a buscar la remontada. Al comenzar el complemento, un centro de Jefryn Macías terminó en los pies de Jonathan Moya, quien se giró y asistió a Christopher Meléndez para que este definiera con contundencia y colocara el 1-1. La remontada se concretó al minuto 71, cuando Alejandro Reyes sacó un zurdazo que superó a Denovan Torres y puso el definitivo 2-1. El triunfo permitió al Mimado celebrar su aniversario con una victoria y cerrar una semana perfecta tras conseguir también su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.