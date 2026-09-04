EN VIVO: Choloma y Olancho están empatando en el Rubén Deras

Choloma y Olancho FC se enfrentan este viernes en el Estadio Rubén Deras por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El encuentro inició a las 7:00 p.m.

El CD Choloma afronta el compromiso con presión después de un inicio irregular en el campeonato. Los maquileros suman tres puntos en cinco jornadas, producto de una victoria y cuatro derrotas, por lo que se encuentran en la décima posición de la tabla. El equipo ha marcado cuatro goles y ha recibido siete.

La última presentación del conjunto cholomeño terminó en derrota ante Real España, que se impuso 2-1 el pasado fin de semana. Choloma, sin embargo, ha demostrado que en casa puede competir y buscará apoyarse en su afición para conseguir una victoria que le permita comenzar a recuperar terreno en la clasificación.

Su único triunfo hasta ahora llegó en la segunda jornada, cuando derrotó 2-0 a Platense en el Rubén Deras. Desde entonces, los resultados no han acompañado al equipo, que necesita comenzar a sumar con mayor regularidad si quiere evitar quedar rezagado en la pelea por los puestos de clasificación.

Enfrente estará Olancho FC , que llega con una cosecha de ocho puntos y ocupa actualmente la sexta posición. Los Potros tienen dos triunfos, dos empates y una derrota en sus cinco partidos, con cinco goles anotados y cuatro recibidos.

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El equipo olanchano comenzó bien el torneo con un triunfo 1-0 sobre Estrella Roja y posteriormente consiguió empates ante UPNFM y Olimpia, además de vencer 1-0 a Juticalpa. En la fecha anterior sufrió su primera derrota del campeonato al caer 2-1 frente a Motagua, por lo que buscará reaccionar inmediatamente.