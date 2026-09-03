Olimpia se escapa en la cima: así queda la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Cuando Olimpia se dedica a jugar, es intratable. El Viejo León no sabe lo que es perder en las primeras seis jornadas del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y mantiene su paso perfecto tras golear al Platense.
Los dirigidos por Eduardo Espinel no tuvieron problemas para imponerse ante el ‘Tiburón’ en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. Con un contundente 4-1, los Albos pasaron por encima del conjunto porteño. Los encargados de marcar los goles fueron Jorge Benguché y Yustin Arboleda, quien se lució con un triplete. El descuento del Platense fue obra de Eduardo Urbina.
Con este nuevo triunfo, los Albos se escapan en la cima de la tabla con 14 unidades, dejando atrás a Real España y Marathón, ambos con 11 puntos. Cabe mencionar que los Aurinegros ocupan el segundo lugar gracias a una mejor diferencia de goles.
Olimpia y Platense abrieron el telón de la sexta fecha, pero la jornada continuará este viernes con el duelo entre CD Choloma y Olancho FC en el Estadio Rubén Deras, a partir de las 7:00 de la noche.
El sábado continuará la acción con el partido entre Atlético Independiente y Motagua, nuevamente en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, escenario donde Olimpia goleó al Platense. Este encuentro comenzará a las 5:15 de la tarde. Posteriormente, Marathón recibirá a Estrella Roja en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, a partir de las 7:30 de la noche.
Real España enfrentará a Lobos UPNFM, equipo que llega con un ultimátum para su entrenador, Salomón Názar. El estratega está obligado a conseguir su primer triunfo si quiere continuar en el banquillo de los universitarios, que apenas suman dos puntos. El encuentro se disputará a las 5:15 de la tarde del domingo 6 de septiembre.
El último duelo de la fecha será protagonizado por Juticalpa FC, que recibirá a Génesis FC a las 7:30 de la noche en el Estadio Juan Ramón Brevé. Los caninos buscarán sumar los tres puntos para escalar posiciones en la tabla y mantener el buen camino con el que han comenzado el torneo liguero.