Salomón Názar ya lo sabe: este es el ultimátum que le pusieron al DT de Lobos UPNFM

Los Lobos de la UPN están firmando un torneo Apertura 2026 para el olvido, después de 5 fechas son últimos con dos unidades, cuatro goles a favor y 10 encajados. La situación dentro del club es muy aguada luego de la derrota del viernes pasado ante Juticalpa FC. La directiva no entiende cómo el desempeño es tan pobre luego de la inversión realizada.

Nombres como: Carlos 'Zapatilla' Mejía, Marcelo Santos, Luis Hurtado Samuel Elvir, Carter Bodden y Omar Elvir son algunos de los refuerzos que llegaron para poner al equipo en los primeros puestos del certamen liguero, pero la realidad es otra.

-- NÁZAR RECIBE ULTIMÁTUM EN LOBOS --

Ante este arranque de torneo tan mediocre, los altos mandos del club ya están visualizando cambios rotundos, y uno de ellos es la destitución del entrenador Salomón Názar si el barco no sale a flote. El juego de la jornada 6 ante Real España, que se jugará el próximo domingo, será importante para marcar el destino de los universitarios y del estratega de 74 años. Ya se le ha advertido sobre lo que puede suceder. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE