  1. Liga Hondubet

Salomón Názar ya lo sabe: este es el ultimátum que le pusieron al DT de Lobos UPNFM

El entrenador de la manada no ha tenido el mejor comienzo con su equipo en el torneo liguero y recibe un contundente ultimátum.

Salomón Názar ya lo sabe: este es el ultimátum que le pusieron al DT de Lobos UPNFM

El entrenador ha recibido un contundente ultimátum por el mal comienzo de los Lobos UPNFM.
30 de agosto de 2026 a las 14:26

Los Lobos de la UPN están firmando un torneo Apertura 2026 para el olvido, después de 5 fechas son últimos con dos unidades, cuatro goles a favor y 10 encajados.

La situación dentro del club es muy aguada luego de la derrota del viernes pasado ante Juticalpa FC. La directiva no entiende cómo el desempeño es tan pobre luego de la inversión realizada.

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Nombres como: Carlos 'Zapatilla' Mejía, Marcelo Santos, Luis Hurtado Samuel Elvir, Carter Bodden y Omar Elvir son algunos de los refuerzos que llegaron para poner al equipo en los primeros puestos del certamen liguero, pero la realidad es otra.

-- NÁZAR RECIBE ULTIMÁTUM EN LOBOS --

Ante este arranque de torneo tan mediocre, los altos mandos del club ya están visualizando cambios rotundos, y uno de ellos es la destitución del entrenador Salomón Názar si el barco no sale a flote.

El juego de la jornada 6 ante Real España, que se jugará el próximo domingo, será importante para marcar el destino de los universitarios y del estratega de 74 años. Ya se le ha advertido sobre lo que puede suceder.

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Hay que recordar que Názar también tiene deberes en el Congreso Nacional de Honduras, ya que es diputado electo; sin embargo, ha sido responsable con sus labores dentro del equipo, aunque los resultados no lo han acompañado.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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