¡Pura magia! Así fue la asistencia de Edwin Rodríguez en el Olimpia-Platense

El Olimpia comenzó con todo su compromiso en el Estadio Carlos Miranda y encontró rápidamente el camino hacia el gol gracias a una brillante intervención de Edwin Rodríguez. El volante hondureño apareció por el sector izquierdo durante el primer minuto de juego y sorprendió con un preciso centro de tres dedos que encontró perfectamente ubicado a Jorge Benguché.

El delantero del conjunto merengue no desaprovechó la oportunidad y conectó de cabeza el servicio enviado por Rodríguez, colocando la pelota al costado derecho del guardameta Merlín Bonilla. La definición dejó sin opciones al arquero y permitió que el León tomara ventaja prácticamente desde el arranque del encuentro.