¡Pura magia! Así fue la asistencia de Edwin Rodríguez en el Olimpia-Platense

El Olimpia comenzó con todo su compromiso en el Estadio Carlos Miranda y encontró rápidamente el camino hacia el gol gracias a una brillante intervención de Edwin Rodríguez. El volante hondureño apareció por el sector izquierdo durante el primer minuto de juego y sorprendió con un preciso centro de tres dedos que encontró perfectamente ubicado a Jorge Benguché.
El delantero del conjunto merengue no desaprovechó la oportunidad y conectó de cabeza el servicio enviado por Rodríguez, colocando la pelota al costado derecho del guardameta Merlín Bonilla. La definición dejó sin opciones al arquero y permitió que el León tomara ventaja prácticamente desde el arranque del encuentro.
La jugada reflejó el dominio ofensivo con el que Olimpia saltó al terreno de juego, ya que los dirigidos por el cuerpo técnico merengue presionaron desde los primeros segundos y encontraron recompensa en una acción de gran calidad individual de Edwin Rodríguez. El mediocampista levantó la cabeza, encontró el espacio y puso la pelota en el lugar exacto para que Benguché hiciera el resto.
Con esta asistencia, Edwin Rodríguez alcanzó cuatro pases de gol en la temporada, consolidándose como una de las principales armas ofensivas del Olimpia.