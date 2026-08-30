Olimpia recupera la cima y dos le meten presión: así queda la tabla de la Liga Nacional

En el estadio Marcelo Tinoco se vivió una fiesta deportiva que inauguró Maikel García con golazo de tiro libre para adelantar al Estrella Roja, que vio como Olimpia empataba con penal de Edwin Rodríguez . Por la misma vía se volvió a adelantar el equipo danlidense y Kilmar Peña en el último minuto decretó la igualdad.

Olimpia mantuvo el invicto y recuperó liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras el empate 2-2 que logró este domingo contra el Estrella Roja de Danlí en la quinta jornada del campeonato.

Con este empate, el Rey de Copas de Honduras se vuelve a colocar en la cima de la tabla de posicione con 11 puntos, empatado con el Marathón, pero los merengues con mejor diferencia de goles que el Monstruo Verde.

Real España también llegó a 11 unidades después de vencer 2-1 al CD Choloma en el cierre de la quinta jornada. La Máquina pudo ser líder, pero Gonzalo Ritacco falló un penal en el tiempo de descuento y no pudieron desbancar al Viejo León de la cima.

Dos goles de penal de Eddie Hernández le dieron el triunfo a los aurinegros, mientras que el joven debutante Carlos Castillo acortó distancias para los maquileros, que están décimos en la clasificación con apenas 3 unidades.

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Hay un triple empate en la lucha por la cima, mientras que Motagua es cuarto con 9 puntos. Estrella Roja se quedó en la quinta plaza con 8 y Olancho FC está igualado en puntos, pero por la diferencia de goles se quedó en la sexta posición.