Kilmar vuelve a salvar a Olimpia que mantiene su invicto tras empatar ante Estrella Roja

El Estrella Roja y Olimpia protagonizaron un vibrante empate 2-2 este domingo 30 de agosto, en el duelo correspondiente a la quinta jornada del torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto de Danlí logró competir de tú a tú ante uno de los grandes del fútbol hondureño y estuvo muy cerca de quedarse con los tres puntos en un partido cargado de emociones. El compromiso se disputó en la cancha del estadio Marcelo Tinoco de Danlí, que presentó una gran asistencia de aficionados para presenciar un encuentro histórico entre ambas instituciones en la máxima categoría. La afición respondió al llamado y convirtió las graderías en un escenario especial para el primer enfrentamiento en Primera División entre estos dos clubes.

Los dirigidos por el Olimpia afrontaron el compromiso con varias modificaciones en su once inicial debido a la intensa seguidilla de partidos entre la Liga Nacional y la Copa Centroamericana. Estrella Roja, en cambio, apostó por su formación habitual y durante los primeros minutos intentó aprovechar la oportunidad para generar peligro sobre la portería defendida por Onan Rodríguez, aunque le faltó precisión en los últimos metros. El conjunto local tuvo algunas aproximaciones importantes, mientras que cuando Olimpia respondió encontró atento al guardameta Moreira. Al minuto 17, Clinton Bennett estuvo a punto de inaugurar el marcador luego de imponerse por arriba tras un tiro de esquina y conectar el balón con la frente, pero el arquero danlidense apareció para evitar la caída de su portería. Con el transcurso del encuentro, los merengues comenzaron a tomar mayor control de la pelota, pese a tener a varios de sus habituales titulares en el banquillo.

Cuando todo apuntaba a que ambos equipos se marcharían al descanso sin goles, apareció Maikel García para cambiar el rumbo del partido. El futbolista ejecutó un tiro libre con un potente zurdazo que sorprendió a Onan Rodríguez, quien no pudo hacer nada ante el preciso remate, permitiendo que Estrella Roja se fuera al entretiempo con la ventaja de 1-0. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para la segunda parte, Olimpia salió decidido a buscar la igualdad y tuvo una clara oportunidad al minuto 55 por medio de Nicolás Dibble, aunque el atacante no consiguió definir con precisión. Ante la necesidad de cambiar el rumbo del encuentro, el cuerpo técnico merengue realizó modificaciones y una de ellas terminó dando resultado: al 76', Olimpia obtuvo un lanzamiento penal que fue cobrado por Edwin Rodríguez, quien había ingresado de cambio, para establecer el 1-1.