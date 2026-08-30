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Una obra de arte: así fue el golazo de tiro libre de Maikel García ante Olimpia

Estrella Roja sorprende al Rey de Copas al derrotarlo en la primera parte del duelo correspondiente a la quinta jornada del Apertura 2026.

30 de agosto de 2026 a las 15:58

Estrella Roja pegó primero ante Olimpia en la quinta jornada del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, gracias a una verdadera obra de arte de Maikel García.

El conjunto de Danlí encontró una oportunidad inmejorable tras una falta en el borde del área olimpista en el tiempo agregado de la primera parte. García tomó la responsabilidad y se encargó de ejecutar el tiro libre.

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El futbolista del Estrella Roja sacó un potente y preciso disparo que pasó por encima de la barrera y terminó en el fondo de la portería defendida por Onan Rodríguez tras la ausencia de Edrick Menjívar. El remate fue prácticamente inatajable y desató la locura en las graderías del Marcelo Tinoco.

García celebró con sus compañeros y con la afición local un golazo que le permitió al recién ascendido ponerse arriba en el marcador frente al líder del actual torneo y el máximo ganador de títulos en la Liga Nacional de Honduras.

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Cabe recordar que Estrella Roja, que ya había sorprendido a Motagua en este torneo, esta tarde volvió a demostrar que no llegó a Primera División solamente para participar y ahora le estaba plantando cara al Olimpia.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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