Una obra de arte: así fue el golazo de tiro libre de Maikel García ante Olimpia

Estrella Roja pegó primero ante Olimpia en la quinta jornada del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, gracias a una verdadera obra de arte de Maikel García. El conjunto de Danlí encontró una oportunidad inmejorable tras una falta en el borde del área olimpista en el tiempo agregado de la primera parte. García tomó la responsabilidad y se encargó de ejecutar el tiro libre.

El futbolista del Estrella Roja sacó un potente y preciso disparo que pasó por encima de la barrera y terminó en el fondo de la portería defendida por Onan Rodríguez tras la ausencia de Edrick Menjívar. El remate fue prácticamente inatajable y desató la locura en las graderías del Marcelo Tinoco. García celebró con sus compañeros y con la afición local un golazo que le permitió al recién ascendido ponerse arriba en el marcador frente al líder del actual torneo y el máximo ganador de títulos en la Liga Nacional de Honduras.