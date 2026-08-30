Estrella Roja vs Olimpia EN VIVO: el león arriba al Estadio Marcelo Tinoco de Danlí

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL ESTRELLA ROJA VS OLIMPIA!

​​​​​​​El Estadio Marcelo Tinoco albergará un llenazo para el compromiso entre Olimpia vs Estrella Roja. El compromiso arranca a las 3 de la tarde. Olimpia podría hacer cambios en su 11 titular. El Rey de Copas jugará cuartos de final de la Copa Centroamericana dentro de dos semanas.

El Rey de Copas viene de ganarle al Saprissa y confirmar su asistencia en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Olimpia arriba al Estadio Marcelo Tinoco. El conjunto merengue llegó bajo una fuerte ovación de su público en el recinto ubicado en Danlí, El Paraíso.

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​​​​​​​El Estrella Roja de Danlí tiene un invitado especial esta tarde al recibir en el Estadio Marcelo Tino al Olimpia de Eduardo Espinel en el duelo correspondiente a la quinta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El nuevo inquilino de la Liga Nacional quiere seguir dando la sorpresa y va en busca dar el golpe ante los Albos. Son sextos en la tabla de posiciones con 7 puntos, y de dar el golpe este domingo con un triunfo, empatarían a los leones en los primeros puestos.

Recordemos que el Estrella Roja cayó en su debut ante el Olancho FC (0-1), pero luego recompuso su camino en Primera División y desde entonces no ha perdido: visitó el Estadio Nacional y dio el batacazo con el 0-2 propinado a Motagua. Para la tercera fecha igualó 2-2 ante Lobos de la UPNFM y en su último compromiso goleó 5-2 al Juticalpa FC. Enfrente tendrán al autoritario Olimpia. Un equipo Albo que viene con la moral en alto luego de vencer al Saprissa en el clásico durante la semana, que le sirvió para quedarse con el liderato de su grupo en la Copa Centroamericana y, además, cerrar con paso perfecto en la fase de grupos del torneo de la zona. LEA TAMBIÉN: La frase de Brayan "La Playa" sobre Benguché antes de debutar con Génesis Ahora bien, los dirigidos por Eduardo Espinel tampoco han caído en el Apertura 2026. Se estrenaron con un triunfo 2-0 sobre los Lobos UPNFM, posteriormente vencieron 1-3 al Juticalpa FC y ganaron el derbi capitalino por 3-1 ante Motagua. En la pasada fecha estuvieron a punto de perder su invicto, pero con un gol in extremis de Kilmar Peña, rescató un valioso empate 1-1 ante el Olancho FC.

Recordemos que el Estrella Roja cayó en su debut ante el Olancho FC (0-1), pero luego recompuso su camino en Primera División y desde entonces no ha perdido: visitó el Estadio Nacional y dio el batacazo con el 0-2 propinado a Motagua. Para la tercera fecha igualó 2-2 ante Lobos de la UPNFM y en su último compromiso goleó 5-2 al Juticalpa FC. Enfrente tendrán al autoritario Olimpia. Un equipo Albo que viene con la moral en alto luego de vencer al Saprissa en el clásico durante la semana, que le sirvió para quedarse con el liderato de su grupo en la Copa Centroamericana y, además, cerrar con paso perfecto en la fase de grupos del torneo de la zona.

Ahora bien, los dirigidos por Eduardo Espinel tampoco han caído en el Apertura 2026. Se estrenaron con un triunfo 2-0 sobre los Lobos UPNFM, posteriormente vencieron 1-3 al Juticalpa FC y ganaron el derbi capitalino por 3-1 ante Motagua. En la pasada fecha estuvieron a punto de perder su invicto, pero con un gol in extremis de Kilmar Peña, rescató un valioso empate 1-1 ante el Olancho FC.

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