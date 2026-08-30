Muñoz explica la falta de profesionalismo en el fútbol hondureño: "Me incluyo"

Luego de la derrota que sufrió ante Motagua en el Estadio Nacional, el defensor del Olancho FC, Nelson Muñoz, atendió a los medios en la zona mixta para hablar sobre la falta de profesionalismo que arrastra el fútbolista hondureño. El central de 33 años avaló el trabajo que están realizando los españoles Francis Hernández y José Molina en la selección catracha y remarca que vienen con la mentalidad del fútbol europeo, por lo que espera un mejor rendimiento del equipo nacional de cara a los próximos torneos internacionales.

"Yo sí confío en el trabajo que están haciendo los españoles y creo que están trayendo cosas interesantes a nuestro fútbol", apuntó Muñoz. Consultado sobre la formación que reciben Dereck Moncada y Keyrol Figueroa en el viejo continente, el zaguero afirma que es totalmente diferente a la de nuestro país. Puso de ejemplo el caso de Gio Puerto y Julián Martínez. "Sea como sea están en un nivel alto, el fútbol de Europa es bastante exigente en cualquiera de sus categorías y obviamente está por encima del fútbol de nosotros y eso es bastante importante. El hecho de que jugadores como Gio Puerto u otro tipo de jugadores se vayan a ligas que quizás nosotros atacamos que no sean muy fuertes a nivel europeo, pero ya están en otro nivel diferente, ya conocen otro tipo de experiencias, ya conocen experiencias internacionales que eso va a servir para los encuentros que tenga Honduras internacionalmente", explica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Es diferente la disciplina, el profesionalismo también de los jugadores, allá la alimentación, el trabajo de gimnasio... vemos el caso de Julián Martínez que se fue súper delgado, allá el trabajo de gimnasio, el trabajo de la alimentación y muchos trabajos que aquí el futbolista hondureño no lo tiene y por eso prácticamente ha fracasado muchas veces en los últimos tiempos y tampoco ha salido mucho jugador al extranjero. Creo que esta parte es bastante importante que se esté dando, que no se vayan mucho a esas ligas fuertes, pero es un primer paso que es lo importante", sostuvo. Muñoz también se refirió a la parte mental del futbolista. "Es bastante complejo. También pasa con la parte mental del jugador. Yo hablaba con un futbolista que jugó en Europa bastante tiempo, seleccionado, que decía que allá los entrenamientos son totalmente diferentes. Allá le exigen una alimentación, un descanso, trabajo de gimnasio. Por eso mencionaba el caso de Julián. Él quizás no estaba para competir con ese cuerpo en Europa, pero ya tiene masa muscular y es un jugador bastante interesante."

"Me incluyo también. Es que el jugador de acá es como bastante despreocupado, indisciplinado en ese aspecto, porque el futbolista no solo es como que vengo a rendir en un partido, sino que tiene que ser 24 horas. Por eso es una profesión bastante complicada. Porque el trabajo invisible, que muchos no lo conocen, es uno de los más importantes. Porque nada sirve entrenarte bien y al final te vas a descuidar con la comida y tampoco tenés ese tema de gimnasio. Lamentablemente en nuestro fútbol, por la parte económica, los equipos no te brindan lo que es el gimnasio o la buena alimentación", reconoce. "Creo que Motagua con este español lo está haciendo, que tiene su nutricionista, los acompaña a comprar su comida en el supermercado. Lo vemos que se está profesionalizando, más que todo en ciertos equipos. Pero aquí es bastante complicado, como lo repetía, por la parte económica. Hay equipos que ni les pagan, les deben dos o tres meses. Tampoco les van a exigir un gimnasio o te van a brindar lo que es la alimentación. Y si nos vamos aquí cerca, a México, por eso su fútbol es bastante profesional. Porque todos los clubes tienen su gimnasio en su complejo, tienen su chef, su alimentación. Y creo que eso también al final nos pasa factura. Por eso es que equipos como Panamá, México, Canadá y Estados Unidos, que antes les competíamos, ahora prácticamente nos aplastan cuando vamos a jugar a nivel internacional", sostuvo. Preguntado sobre los jugadores de Liga Nacional que se cuidan físicamente, el zaguero del Olancho FC fue contundente. "La verdad que son pocos. Por ejemplo, tuve de compañero a Omar Elvir. Era un tipo que se cuidaba mucho, lamentablemente, ya también tiene sus años. Voy a poner el ejemplo de un compañero que tengo yo, que me comentó el profesor físico de la Selección Sub-20. Me mandó una foto y me dijo: muy buen jugador. El caso de Aarón. Lleva 10 goles en Liga Nacional con 18 años. ¿Pero qué pasa? La parte física a él no le ayuda mucho. Jugó los primeros 45 minutos. Jugador con poca masa muscular y el profesor físico me dijo: es muy buen jugador, pero esta parte no nos funciona para ir a competir a nivel internacional".