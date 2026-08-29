López se rinde ante Olimpia y revela: "Quiero ser el DT del Motagua en el centenario"

Javier López, entrenador del Motagua, habló tras la remontada 2-1 sobre Olancho FC y dejó varias reflexiones luego de la importante victoria del Ciclón Azul. El técnico español explicó las claves que permitieron darle vuelta al marcador, reveló su deseo de dirigir al equipo en el centenario del club y también destacó una de las principales virtudes de Olimpia de cara a la lucha por la Copa Centroamericana.

LA CONFERENCIA

¿Cuál es el análisis del partido en el día de su cumpleaños con Motagua? Y otro detalle, el hecho de hacer parte a la prensa con Castelli también, ¿por qué?

Bueno, en cuanto al partido, evidentemente estamos muy contentos por el resultado. Para nosotros era una semana muy importante, nueve puntos en juego en clasificar a la Copa Centroamericana. En lo nacional conseguimos seis puntos, levantar el vuelo de ese mal arranque que habíamos realizado. En lo internacional, conseguir el pase a los cuartos. Y contentos también porque tuvimos que remontar. Creo que tanto en la primera como en la segunda parte generamos bastantes situaciones de gol.

Y nos reivindicamos rápido de ese pequeño error que tuvimos en la salida, que nos costó un gol. Tuvimos un equipo muy difícil, que no siempre es sencillo en cuanto a ganancias. Y conseguimos darle la vuelta al resultado, al marcador. Y celebrar con toda nuestra afición esta victoria tan importante que nos vuelve a situar en la zona en la que puede y debe de estar Motagua, en los puestos altos del torneo nacional, acompasando lo que es el torneo internacional. Y lo de la prensa, hoy es el 98 cumpleaños del club. También es el cumpleaños del entrenador. Y sois parte también de esta familia que es Motagua. Nos estáis acompañando en cada partido, en cada entrenamiento. Hacéis vuestros análisis, hacéis vuestras críticas. Al final sois parte de la familia de Motagua también. Y en partido con ustedes que nos están aquí acompañando. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Sintió presión por ganar, porque era el aniversario, un ingrediente extra?

No, yo nunca lo vivo con presión. Aquí tenemos dos palabras muy claras en nuestro equipo. Una es responsabilidad. Es muy grande porque este escudo lo quiere muchísima gente en el país y fuera del país. Y propósito, porque nosotros tenemos el propósito de salir campeón. De cumplir objetivos por y para la gente, por y para el club. Y esas dos palabras son las que nos acompañan. El tema de la presión, yo desde luego no la siento. Para mí es un privilegio, siempre os lo he dicho. Estar en este club, hacer lo que más me gusta. Preparar una semana de entrenamientos. Preparar un partido de Copa Centroamericana. Preparar un partido de torneo nacional. Es lo que siempre busqué, lo que siempre quise. Y de presión, ninguna. Responsabilidad y propósito. En lo personal, sumarme a las muestras de cariño para usted. Hoy por hoy, ¿cómo evalúa el rendimiento del equipo? ¿Está satisfecho completamente con lo que está haciendo el equipo? ¿O todavía le falta algo?

La verdad que satisfecho no puedo estar. El primer torneo que teníamos en disputa, que era la Supercopa, no lo pudimos alcanzar, aunque sí estuvimos ahí en la final. Y supimos perder. Y creo que eso también es importante en el fútbol. El inicio del campeonato no fue el que esperábamos, sobre todo con esas dos derrotas consecutivas. Especialmente la de Estrella Roja. Nos mostró que nuestros jugadores más jóvenes necesitan acompañamiento. Necesitan jugar dos o tres, como Jordan, rodeado de los demás, como Miranda, etc. Y bueno, nos mostró también el camino que tenemos que seguir con ellos: el no exponerlos a todos juntos en el mismo momento, en el mismo partido, y seguirnos acompañando de otra serie de jugadores. Y en lo internacional creo que hicimos un paso más que correcto, en un grupo que era dificilísimo, dificilísimo. Y hemos podido conseguir la clasificación. Y ahora hay que hacerlo bueno, superando la dificultad que es la Alianza. Superar esa barrera de las semifinales. Y seguro que ya en ese contexto se ve una gran y maravillosa versión de Motagua.

Empiezas perdiendo en un partido bastante especial porque es el aniversario. Me da curiosidad saber qué es lo que le dijo a la plantilla en el medio tiempo para que pudiera recuperarse y remontar el partido

Cambiamos la estructura. Pasamos a jugar con dos delanteros. Creo que en la primera parte generamos suficientes situaciones de gol como para incluso darle la vuelta al partido en ese momento. Estamos trabajando mucho el grupo. Estamos trabajando mucho la familia. Estamos trabajando mucho en recuperarnos de un resultado adverso. Y la verdad que no es lo que sucedió en el día de hoy. Porque ganamos también a Motagua, que es sufriendo, que es dándole la vuelta a un partido. Vibrando con nuestra afición. Al final, una comunión muy bonita entre afición y equipo, que no podemos ni debemos de perder. Porque el día 9 ya mando la invitación a toda nuestra afición a que nos acompañe. Hemos vivido partidos fuera de casa, donde el estadio está lleno o medio lleno. Y créanme que este estadio, a medio llenar o lleno, impone mucho a nuestros jugadores. Entonces, es el sueño de todos: de la directiva, del cuerpo técnico, de la plantilla, ser campeón de la Copa Centroamericana. Y para lograrlo tenemos que ir quemando etapas juntas. Sé también que es el sueño de la afición. Pero no llega con que soñemos. Nos tenemos que poner juntos a trabajar. Y aquí espero que el día 9 nos acompañe y que haya un lleno masivo. Y que juntos empecemos a despertar y a buscar ese sueño que todos tenemos, en donde irá avanzando nuestra Copa Centroamericana. ¿Por qué la salida de Clever Portillo al terreno los primeros 45 minutos? ¿Si fue por lesión o por protegerlo? Y, ¿por qué frena el cambio de Carlos Palma y hace ingresar a Luis Santamaría?

Más allá de mi cumpleaños, era un partido muy importante el día de hoy, para volver a situarnos ahí en la zona media alta de la clasificación. Clever Portillo lleva un acúmulo de minutos muy alto y había que cuidarlo. También hubo que cuidar a su casa. Por eso no empezó de inicio. Y en ningún momento frené la entrada de Carlos Palma, porque en ningún momento estuvo en mi mente que participase en el día de hoy. No sé si por ahí se te escapó algún otro jugador. Sí andábamos dudando en el momento final, porque Valerio nos hizo una seña como que estaba acalambrado, como que le costaba seguir en el partido. Y teníamos la duda de si lo sustituíamos a él o a algún otro jugador. Entonces ahí sí hubo dos o tres jugadores que estuvieron calentando para hacer el último cambio del equipo.