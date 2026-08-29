La confesión de Welcome: "Ahí es donde peleo mi batalla, en la oración, hincado"

Mundialista con Honduras, seleccionado nacional, legionario y campeón con algunos de los clubes más importantes del país, Welcome podría mirar el fútbol desde otra perspectiva a estas alturas de su carrera. Sin embargo, eligió seguir compitiendo y hoy es uno de los referentes de un joven Platense, donde su experiencia pesa tanto como sus goles.

A sus 41 años, Georgie Welcome sigue desafiando al tiempo y demostrando que la vigencia no entiende de edades. El experimentado delantero volvió a aparecer en el momento preciso y marcó ante Independiente , en la Liga Nacional, para confirmar que todavía tiene mucho fútbol por entregar.

Su secreto, según él mismo cuenta, está en la disciplina, la calistenia, el entrenamiento adicional y, sobre todo, la fe. Welcome asegura que trabaja incluso después de las sesiones con el equipo y que mientras tenga fuerzas seguirá luchando. Su mensaje también apunta a las nuevas generaciones: demostrar que los límites muchas veces están en la mente y que nunca hay que rendirse.

Georgie Wilson, Welcome. 41 años, te seguís manejando en un buen estado físico y lo demuestras haciendo goles, no de penal, ahora también arriesgando el físico y sacrificando por el equipo, ¿no?

Agradecido con Jesús. Jesús que me da la oportunidad para estar aquí una vez más. Él solo me da salud, me da vida para continuar entrenando aparte, haciendo mi calistenia y todo eso. Y estoy agradecido con él y estando jugando con este equipo joven y soy muy agradecido con Platense para darme la oportunidad también.

Decía el profe que destacaba tu rol, más allá de lo futbolístico también sos un líder; el que corres al frente del grupo en los entrenamientos, el que lo empuja a él también a veces cuando las cosas no van bien, entonces eso quiere hablar eso debe hablar muy bien de vos. Un aporte extra más allá de lo futbolístico.

Yo siempre digo que somos un espejo para los más los grupos, los jugadores joven y trato de hacer las cosas de la mejor manera que puedo. Pido a Jesús cada día, mi hinco siempre ha dicho que es una las armas más perfectas que hay, oración, orar y ayudar, para para eso me tienen aquí y yo voy a aportar mi granito de arena para seguir haciendo las cosas la mejor la manera que puedo y muy agradecido con Jesús y siempre agradecido con Platense para darme la oportunidad para esta edad, estar jugando a esta edad no es fácil, pero siempre lo pido voluntad, fuerza y ánimo que no me saque del proceso nunca. Solo me da la fuerza para seguir luchando.

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¿Fue un desahogo en la celebración que te quedaste un par de segundos en el suelo? ¿Qué sucedía o qué pasaba por tu mente en ese momento?

Desahogo no fue, nunca fue desahogo, solo pedí, solo estaba pidiendo a Jesús una oportunidad, oportunidad y me quedé ahí porque ahí es donde peleo mi batalla en la oración, hincado, hincado y ahí solo estaba diciendo a Jesús gracias, gracias por la oportunidad y siempre le voy a agradecer a él como siempre, entonces eso fue mi para Jesús dar ahí hincado agradeciendo a él.

Ahora Georgie, ¿Cuál es el secreto para estar a tus 41 años rindiendo al máximo nivel? Más allá de que el profesor dice que te cuidas y que no estás para 90 minutos, ¿Cómo te sentís y cuál es el secreto de la cuál es la fórmula?

Entrenar, calistenia, hago mucho entrenamiento aparte. Como ejemplo, si entrenamos en la en la mañana con el equipo y entreno 2 horas aparte en la tarde, es algo que me tiene como estoy ahorita, el físico es un entrenamiento invencible que hay veces digo invencible que no mira nadie, pero siempre lo público en mi en mi página en calistenia y todo eso. Entonces voy a seguir haciendo eso porque sin eso y Jesús me dio la oportunidad para hacer eso, la calistenia y lo voy a seguir haciendo porque me tiene jugando con 40 años y estoy muy agradecido también.

Ya sabes lo que es ser mundialista, seleccionado, legionario, campeón nacional con equipos grandes, ¿Qué te tiene aquí todavía? ¿Por qué seguir aquí si ya lo lograste prácticamente todo?

Jesús me tiene aquí, hermano. Jesús me mandó aquí a Platense por algo, entonces ese es mi deseo, mostrar a las gente que no importa la edad. Es la oportunidad que te da Jesús para mostrar que cualquier gente lo puede hacer, si yo lo puedo hacer a mis 41 años, ¿Quién no más que lo puede hacer y más para los jóvenes también que se quieren rendirse, no se rinden, hermano? Jesús, oración, hay que orar y pedirle a Jesús, yo yo nunca me voy a rendir mientras que ese señor me da fuerza y entonces si yo lo puedo hacer, los jóvenes lo pueden hacer también.

¿Quién te pone a la par de los de los de todos estos importes, quién te pone a la par?

Todos, todos, todos, por eso lo admiro también. Entonces si los jóvenes corren, yo tengo que correr también, entonces agradecido con igual de vuelta con Platense para darme esta oportunidad de vuelta.