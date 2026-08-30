EN VIVO: Eddie Hernández no falla y Real España está derrotando a Choloma

Real España está derrotando 2-0 a CD Choloma en el cierre de la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Cabe recordar que La Máquina se quedó sin DT tras la renuncia de Jeaustin Campos, por lo que Mauro Reyes dirige al equipo en este partido.
PARTIDO EN VIVO:
ALINEACIONES DEL PARTIDO:
REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 2. Jeffrey Ramos, 5. Franklin Flores, Devron García, 8. Antony García, 11. Eddie Hernández, 12. Nixon Cruz, 18. Darixon Vuelto, 25. Marcelo Pereira, 28. Carlos Mejía, 36. Roberto Osorto.
CD CHOLOMA: 24. Mariano Pineda, 2. Kevin Álvarez, 8. Heber Jafet Núñez, 10. Jordy Canales, 13. Ángel Villatoro, 14. Cristian Madrid, 21. Juan Manuel Capeluto, 23. Hermes Castillo, 28. Julio Bernárdez, 29. Eiver Florez, 15. Carlos Castillo.