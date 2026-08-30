Asistente de Olimpia arremete: "Es el único país que está en contra del equipo grande"

Oswaldo Carro, asistente técnico de Olimpia que tomó las riendas del equipo ante la ausencia de Eduardo Espinel por sanción, terminó muy crítico con lo sucedido en el empate 2-2 frente a Estrella Roja por la quinta jornada del Apertura 2026-27. El miembro del cuerpo técnico merengue cuestionó principalmente las decisiones arbitrales, al considerar que el primer gol de los locales llegó tras una falta que no existió y que el segundo tanto fue producto de un penal que, según su apreciación, tampoco debía sancionarse. Además, Carro puso sobre la mesa las condiciones del terreno de juego del estadio Marcelo Tinoco, señalando que la superficie hacía más trabado el partido y dificultaba la circulación del balón. El asistente técnico incluso habló de una supuesta predisposición contra Olimpia y recordó situaciones similares del campeonato anterior.

LA CONFERENCIA POST PARTIDO

Ha dicho Edwin Rodríguez, fue complicado porque este equipo juega muy bien. ¿Cómo analiza usted a su equipo y al rival, el Olimpia?Mira, lo que pasa es que hay que analizar todo el contexto, ¿está? La cancha. Entonces, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos sí juegan bien. Pero yo me voy a enfocar en el primer gol: no es falta, le hacen falta a Jorge, cobra falta. Segundo gol, no es penal, se ve clarito porque nosotros lo vemos en el banco. La puntea y se va para el lado de la puntea. Entonces, ¿cómo analizamos esto? ¿En qué contexto analizamos? Es imposible, ya nos viene pasando el campeonato pasado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE No sé si lo recuerdan, el campeonato pasado, que había una manija en contra de Olimpia y se ve que continúa. La verdad que no lo entiendo, he andado por todos los países y es el único país que está en contra del equipo grande. Pero yo no estoy diciendo que nos favorezca ni nada por el estilo. Yo estoy diciendo que cobre las cosas que son, nada más que eso. Nosotros venimos de viaje, de trabajar, para qué hacemos estrategia táctica, físicamente evaluamos cómo están los jugadores, qué equipo vamos a poner, para que cuando empatamos lo teníamos, que todos ustedes vieron, lo teníamos. Era un equipo que ya iba. El refresco de los cambios a nosotros nos había favorecido, el nivel que habían entrado los jugadores. Y que de un momento para el otro te cobre un penal de eso, entonces es complicado analizar este partido.