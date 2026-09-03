Alberth Elis revela cómo un desacuerdo con Real España terminó llevándolo al Olimpia

Alberth Elis tuvo claro desde muy joven que quería convertirse en futbolista profesional. Aunque su historia terminó ligada al Olimpia, uno de los grandes del fútbol hondureño, su primer sueño estaba en San Pedro Sula y tenía los colores del Real España.
La 'Panterita' contó detalles poco conocidos de sus inicios y reveló que pasó tres años en las divisiones inferiores de la Máquina, club del que son seguidores su papá y su hermano. Su deseo era llegar al primer equipo aurinegro, pero una situación inesperada cambió por completo el rumbo de su carrera.
“Estuve tres años en las divisiones menores de Real España, el equipo de mi papá y de mi hermano, y mi sueño era jugar en el primer equipo; pero Nerlin Membreño y Óscar Salgado me vieron en un partido de una Sub 15 y le pasaron el dato a Osman Madrid. De inmediato Olimpia se comunica con mi papá”, relató Elis en una entrevista con el influencer Didiher Osorto.
El delantero recordó que llegó el momento de tomar una decisión importante: firmar su primer contrato profesional con Real España o aceptar la propuesta del Olimpia. En principio, todo apuntaba a que continuaría su carrera con la Máquina.
“Cuando llega el momento de firmar mi primer contrato profesional, era Olimpia o era Real España, mi papá me dice: 'Vamos a firmar con Real España, estamos en San Pedro Sula'. Pero en lo que llegamos a la oficina, ellos habían cambiado algunas condiciones del contrato y no nos gustó. Entonces mi papi le habla a Osman Madrid: 'Vamos a firmar con ustedes', le dijo”, explicó.
Fue entonces cuando apareció Osman Madrid, entonces vicepresidente del Olimpia, quien aprovechó la oportunidad para convencer a la familia Elis de que el joven delantero se incorporara al conjunto blanco.
El acuerdo se concretó rápidamente. Alberth Elis recordó que, tras el inconveniente con Real España, su padre se comunicó con Madrid y ambos se dirigieron al Hotel Copantl, donde terminarían de cerrar el vínculo con el León.
“Recuerdo que Osman Madrid nos pidió que fuéramos al Hotel Copantl y llegó a las dos horas con el contrato. Terminando de firmar, nos llama uno de los presidentes del Real España. 'Lo siento mucho, ya firmamos con Olimpia', le dijo mi papi. Y así se dio la ida a Olimpia”, contó.
Un cambio de condiciones en el contrato que no convenció a su familia terminó modificando el destino de la 'Panterita'. Lo que comenzó como el sueño de vestir la camiseta del Real España terminó convirtiéndose en el inicio de una historia de éxitos con el Olimpia, club en el que Alberth Elis dio sus primeros pasos como profesional y comenzó a llamar la atención dentro y fuera de Honduras.