Olimpia vs Platense EN VIVO: hora y dónde ver la Liga Nacional

El Club Deportivo Olimpia y Platense serán los encargados de abrir este jueves 3 de septiembre la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo que tendrá como escenario el estadio Carlos Miranda de Comayagua. El encuentro no se disputará en el estadio Nacional de Tegucigalpa, habitual casa del conjunto merengue, debido a que el recinto deportivo se encuentra ocupado. Ante esta situación, la dirigencia del Olimpia tomó la decisión de trasladar el compromiso a la ciudad de Comayagua.

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel llega al encuentro como uno de los tres líderes del campeonato. Los albos suman 11 puntos, misma cantidad que Real España y Marathón, aunque actualmente ocupan el primer lugar de la clasificación gracias a una mejor diferencia de goles. Olimpia mantiene además un importante invicto en el torneo, con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, producto de tres triunfos y dos empates. Sin embargo, el equipo capitalino llega con la obligación de volver a la senda del triunfo, ya que sus dos últimos compromisos terminaron en igualdad. El primero fue un 1-1 ante Olancho FC, el pasado 23 de agosto, mientras que posteriormente igualó 2-2 frente a Estrella Roja, el 30 de agosto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por su parte, Platense atraviesa un inicio complicado en el Apertura 2026. El conjunto escualo ocupa actualmente la novena posición con cuatro puntos, aunque llega con un impulso importante luego de conseguir su primera victoria del campeonato en la jornada anterior. El equipo porteño intentará aprovechar ese resultado positivo para dar la sorpresa ante uno de los grandes del fútbol hondureño y comenzar a escalar posiciones en la tabla.

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