Devron García descarta crisis tras salida de Jeustin Campos: "Estamos al día"

El zaguero centro del Real España, Devron García, analizó el momento que atraviesa la plantilla aurinegra tras la salida del entrenador costarricense Jeustin Campos y la asunción de Mauro Reyes al frente del primer equipo. El defensor disipó de manera categórica los rumores sobre supuestos atrasos salariales en la institución, asegurando que el grupo de futbolistas se encuentra al día y concentrado exclusivamente en los objetivos deportivos. García hizo un fuerte énfasis en el respaldo que el plantel le brindará a Mauro Reyes, destacando su preparación con licencia FIFA Pro, su amplia trayectoria dentro del club y la ventaja de conocer a fondo la interna aurinegra.

LA ENTREVISTA CON DEVRON GARCÍA

Devron, Mauro Reyes habló sobre la ilusión de ser campeón y también sobre los rumores de supuestos atrasos salariales. ¿Cómo está el ambiente en Real España tras lo acontecido con el cuerpo técnico?

Buenos días a todos. Estamos contentos. Hoy el profe Mauro Reyes tiene la oportunidad, siendo un hondureño más que se ha preparado de la mejor manera. Ha estado con nosotros durante todos estos años y conoce muy bien al equipo y a cada uno de los jugadores. Esperamos que nos vaya bien a nosotros para que le vaya muy bien a él; vamos a respaldarlo dentro del campo, que es la mejor manera de defenderlo. Paso a paso buscamos seguir creciendo hacia el objetivo de este equipo, que siempre es ser campeón. En cuanto a los salarios, gracias a Dios estamos al día; incluso antes del partido del domingo nos hicieron el pago correspondiente. Lo demás corresponde a temas administrativos de la directiva. Tras cuatro torneos bajo el mando de Jeustin Campos, alcanzando finales y semifinales de Concacaf, ¿cuál es el legado que deja el técnico tico y qué tanto te marcó en lo personal?

Obviamente, desde que llegó Jeustin se vio el cambio y la identidad del equipo; aunque no fuimos campeones, logramos cosas importantes como una final y una semifinal centroamericana. Sin embargo, hoy por hoy lo de Jeustin ya es pasado y toca pensar en el presente. Agradecido con él por la confianza que nos brindó, pero ahora nuestro técnico es Mauro Reyes y vamos a respetarlo de la mejor manera. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Como plantel, ¿cómo tomaron la noticia de la salida de Jeustin Campos antes de un partido de Liga Nacional y qué tanta cercanía tienen con el profe Mauro Reyes ahora en su rol de entrenador principal?

Fue una semana de incertidumbre. Nosotros seguimos entrenando porque teníamos el partido a la vuelta de la esquina y no podíamos detenernos; lo demás fueron temas entre la directiva y el profesor. Por su parte, el profe Mauro ha estado con nosotros varios años, conoce muy bien al equipo y habla mucho con el jugador. Se ha preparado durante todo este tiempo y cuenta con su acreditación FIFA Pro. Hay que valorar eso y respaldarlo dentro de la cancha.