Asistente de Jeaustin confirma denuncia y destapa el calvario: "No daba para más"

Un ciclo llegó a su fin en Real España y fue el asistente Hugo Viegas el vocero del cuerpo técnico de Jeaustin Campos, quien rompió el silencio tras haber decidido dar un paso al costado tras dos años y medio al frente de la Máquina. “Duele porque uno tenía sueños, tenía metas que cumplir con el equipo. Dolidos porque queríamos, sinceramente, y esto de corazón, Jeaustin ya lo ha dicho, salir campeón es de las cosas más lindas que hay, que te puede pasar más en el trabajo nuestro”, exteriorizó el argentino 59 años.

El exmiembro del banquillo aurinegro confirmó que hay una demanda sobre el equipo, habló de las divisiones que hay dentro de la junta directiva del equipo sampedrano y respondió sin amagar sobre los jugadores que le gustaría llevarse al próximo equipo que dirijan. También fue certero al mencionar el motivo real por el que no pudieron conquistar la corona en Honduras y en Costa Rica sí.

-- ENTREVISTA CON HUGO VIEGAS --

El final de una historia, ¿cómo se siente profe?



Siempre cuando se termina un ciclo, y más de esta forma, siempre duele. Un tiempo de dos años, un poquito más, compartiendo acá en este club que uno llegó a querer mucho, uno lo va a llevar siempre en el corazón. Pero bueno, es parte de nuestra vida, de la parte futbolística, que siempre uno tiene que estar preparado para hacer maletas. Profe, luego de tomar esta decisión, ¿qué ha hecho en estos últimos días por aquí?



Tratando de pasar estos días rápido para estar con la familia. Mi familia está en Costa Rica, tengo mis hijos en Costa Rica y a mi señora. Entonces ya uno necesita estar en casa y descansar un poco. Compartir con amigos, preparando todo para arrancar para Costa Rica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué cree que es lo que más va a extrañar de todo este entorno que vivió en estos últimos dos años y medio?



El día a día, que es estar llegando, llegar a la sede, a compartir con la gente que integra el grupo, como los utileros, el fisio, el médico, toda la gente que compartíamos ahí en el día a día y los jugadores. Estar en la sede y trabajar, eso se va a extrañar. ¿Sale mal este cuerpo técnico, Jeaustin Campos, Hugo Viegas, Jonathan, con alguien en específico?



Para nada, lamentablemente, fueron los atrasos salariales que los venimos padeciendo ya hace un tiempo. Nunca, o sea, nunca pensamos irnos de esta forma y no hubo ningún problema, ningún encuentro malo, ninguna pelea, nada con nadie. Simple y sencillamente decidimos tomar esta medida porque ya no ha dado para más. Imagínate, ya estar lejos de la familia, con esta situación. Entonces uno empieza a hacerse preguntas y decir: bueno, uno tiene deseos, tiene sueños, como toda la gente, de tratar de salir campeón con el Real España, pero llega un momento que toca tomar esa decisión, la tomamos ahí en conjunto con Jeaustin, con Jonathan. Nos sentamos y dijimos: bueno, hasta acá se llegó y ya creo que no se puede más. Entonces nos vamos bien, nos vamos sin pelea con nadie, que yo creo que eso es lo principal.

¿Por qué se tomó esa decisión ahora y no antes?



Sí, buscamos soluciones, esperamos, esperamos respuesta. Siempre había un, pero o sea, íbamos estirando esto. Lo principal, que también los jugadores, los líderes, sabían de esta situación. Lo habíamos hablado. Pensábamos que podíamos seguir. Los muchachos estaban enterados de esta situación que había un atraso, pero estábamos comprometidos con el proyecto de tratar de arrancar bien este torneo, que lo arrancamos, a pesar de todas las salidas que tuvimos, de traer solamente, prácticamente, un refuerzo, como Marcelo Pereira. Y bueno, había llegado también Aceituno, que venía de Choloma. Así que, a pesar de todo eso, que no hubo refuerzos y de las salidas, pensamos que esto se podía enderezar y por eso llegó este momento en que ya dijimos que no, que no daba para más, y tomamos la decisión. Hugo, ¿por qué no le avisaron a los jugadores? Todos se sorprendieron



Los muchachos ya sabían de nuestra situación, lo sabían todos. El día anterior hablamos con un par de los líderes, un par de los muchachos, y les dijimos cómo estaba el tema y que, si no había una respuesta, iba a pasar esto. Dos de los líderes del grupo de jugadores sabían y seguro que después les comunicaron a los demás. No llegamos a saludar porque, como te digo, ya lo habíamos conversado con los jugadores y después de todo esto sí hubo comunicación con la mayoría. Nos despedimos. Pero a veces esto es así. A veces las despedidas duelen un poco más y no queríamos... también no queríamos que llegara ya un día antes del partido y llegar a despedirnos y que hubiera un ambiente triste. Entonces preferimos eso con Jeaustin. ¿Vieron el partido del Real España ayer?



Sí, claro. Aquí hay un hincha más del Real España. Costó, sinceramente costó. Uno quería que ganaran, que les vaya bien. Entonces costó un poquito verlos por televisión, pero se sacó el resultado y muy contentos por los muchachos que pudieron seguir y aguantar la punta, ahora que están ya en la punta. Profe, ¿les duele la forma en cómo se van?



Claro que duele porque uno tenía sueños, tenía metas que cumplir con el equipo. Dolidos porque queríamos, sinceramente, y esto de corazón, Jeaustin ya lo ha dicho, salir campeón es de las cosas más lindas que hay, que te puede pasar más en el trabajo nuestro. Y me imaginaba yo verle la cara a la gente que llega al estadio, que uno se cruza en la calle, que siempre nos daban la voz de apoyo y decía: "Profe, denos el campeonato, denos el campeonato". Y, como te digo, salir campeón. Me imaginaba verle la alegría a esa gente. Eso es lo que duele, te lo puedo asegurar. Y ojalá que sea pronto, ojalá que pueda tener una alegría grande la afición del Real España que es tan noble. ¿Esa es la gran deuda que dejan con el Real España?



Yo no sé si deuda. Yo te decía recién: vos en un club puedes salir campeón, armaste un equipo y saliste campeón enseguida. A veces, como digo, se alinean los planetas, los demás no están bien, nosotros hicimos un buen grupo, no hubo lesiones y puedes salir campeón, pero para repetir el campeonato, para que vuelva a suceder seguido, como de repente le pasa a Olimpia o a Motagua, tiene que haber una estructura, no solamente deportiva, sino una estructura administrativa. Muchas cosas se tienen que estar trabajando a la misma vez. Tiene que haber varias cosas que se alineen. Yo creo que de eso se trata: tratar de ir por un proyecto. La gente a veces se ríe del proceso, pero es la realidad es que esto se trata de un proceso. Ojalá que Real España pueda alinearse en todos sus departamentos para que sea campeón, no una vez cada siete, ocho o nueve años, sino que sea campeón y que sea protagonista. Nosotros, desde que llegamos al equipo, gracias a Dios, estuvimos peleando las clasificaciones. Por segundos quedamos afuera de una final centroamericana, perdimos una final contra el Olimpia, que llegamos muy diezmados. Yo creo que el más cerca que estuvimos era el anterior. Por circunstancias, a veces uno se le va de las manos. No pudimos clasificar a la final, pero yo creo que dejamos un patrón, dejamos una identidad en conjunto con los muchachos, con los jugadores.

¿Está muy lejos Real España de tener esa estructura de la que usted está hablando?



Si se junta la gente que dice querer al Real España, y que no sea solamente de la boca para afuera, y que no pongan obstáculos cuando no están adentro, y se une la gente de verdad del Real España en la parte administrativa, en la parte de la cabeza del Real España, para hacer una buena estructura, yo creo que no. Pero se tiene que juntar esa gente que dice querer al Real España, que no sea de la boca para afuera, no ser como el Llanero Solitario y decir: "Yo puedo", y no dejar entrar a nadie, o que los demás quieran hacerle la contra a la cabeza del grupo y no unirse. Todo está pasando. Eso es lo que pasa. Yo he visto en estos dos años que pasa eso, que en vez de unirse, que tanto quieren al Real España, son pocos los que estaban ahora tirando para el mismo lado. Cuando hay muchos obstáculos, cuesta, y más en un club. Como entendí, profe, unos quieren sacar a Elías para llegar ellos, o tal vez Elías no deja entrar a mucha gente para que el círculo sea muy cerrado. ¿Así es la cuestión en el Real España?



Soy realista, nosotros estábamos metidos en el fútbol, queríamos en el día a día. Había proyectos, de repente, para las ligas menores, pero cuando no se tira para el mismo lado, no hay unión. Es lo mismo que el grupo de jugadores: si cada uno hace lo que quiere, no tienen el mismo objetivo de salir campeón. Y algunos tienen el objetivo, dicen: "Bueno, voy a jugar bien en el Real España este torneo para irme al Olimpia, o para irme a Motagua, o para irme afuera del país". Entonces cuesta salir campeón, cuesta tener identidad. Eso es lo que hay que tratar de hacer: que los jugadores, que la gente que esté trabajando, tenga identidad, tenga sentido de pertenencia, que se quieran quedar en el club, que quieran ir a la sede, que quieran trabajar en el Real España, que no estén pensando en que me vaya bien acá para irme. Entonces todo eso se crea, no solamente en la parte deportiva, sino en toda la estructura que te vengo diciendo.



VER TAMBIÉN: LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS ¿Todos los jugadores están comprometidos?



A veces ha pasado que algunos de los muchachos, no digo ahora, pero de repente tenían otros objetivos, pero eso también hay que ir construyéndolo, como te digo, para que tengan el sentido de pertenencia, querer salir con el Real España, igual que los chicos de ligas menores. A veces yo veo que hay chicos que se han ido de 14, 15 años a Olimpia o a Motagua porque tienen otras posibilidades, ¿cómo te puedo decir? Están más protegidos. Entonces, ¿dónde vas a irte vos si te tratan bien? ¿Dónde vas a buscar eso? Yo creo que de eso se trata. Ojalá que puedan unirse la gente del Real España que quiere de verdad al club y desde abajo, no solamente el primer equipo, porque el primer equipo es la finalización de todo. Pero los chicos que vienen, que tengan ese sentido de pertenencia, que quieran estar en el club y que amen la camiseta como lo ama la afición. ¿Qué tan endeudado está Real España que no les pudo pagar los tres meses que les deben?



Esa es una buena pregunta para la directiva. Yo no sé cómo llegamos a esto. Se fueron atrasando los meses y llegamos ya a este punto, pero eso sería una buena pregunta para los directivos y para que la puedan responder de verdad, ¿no?