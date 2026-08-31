Eddie Hernández sobre la salida de Campos y su petición a la directiva: "Fue sorpresa"

Real España afrontó su primer partido sin Jeasutin Campos en el banquillo. La 'Máquina' derrotó en el Estadio Morazán al Choloma con dos goles de Eddie Hernández desde el punto penal y el equipo fue dirigido por Mauro Reyes, uno de los que hasta ahora era asistente del DT costarricense. Campos anunció su renuncia el pasado viernes por falta de pagos hacia él y su cuerpo técnico, por lo que la directiva aurinegra determinó que Reyes fuera el encargado de tomar las riendas del equipo durante el encuentro ante los cholomeños.

Tras llevarse los tres puntos del recinto sampedrano, Eddie Hernández rompió el silencio sobre el adiós del tico y asegura que no se despidió de nadie, aunque entiende el motivo de su marcha. "No se despidió, para nosotros fue sorpresa, tengo entendido que no se despidió de ninguno de nosotros. La útima práctica con él fue el jueves, entrenamos normal preparando el partido de hoy. Son decisiones que toman ellos como cuerpo técnico, se respeta y nosotros desearles el mayor de los éxitos donde quieran que vayan", expresó el delantero en diálogo con el periodista Americo Navarrete. Hernández deja claro que la directiva sí ha cumplido con los salarios de los futbolistas y que el inconveniente ha sido solo con el cuerpo técnico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Es para valorarlo porque sabemos que el equipo viene con problemas económicos no desde ahorita, sino que desde hace varios años. Ahorita nos tienen al día y es importante para nosotros", afirma.