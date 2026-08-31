Eddie Hernández sobre la salida de Campos y su petición a la directiva: "Fue sorpresa"

Real España afrontó su primer partido sin Jeasutin Campos en el banquillo. La 'Máquina' derrotó en el Estadio Morazán al Choloma con dos goles de Eddie Hernández desde el punto penal y el equipo fue dirigido por Mauro Reyes, uno de los que hasta ahora era asistente del DT costarricense.
Campos anunció su renuncia el pasado viernes por falta de pagos hacia él y su cuerpo técnico, por lo que la directiva aurinegra determinó que Reyes fuera el encargado de tomar las riendas del equipo durante el encuentro ante los cholomeños.
Tras llevarse los tres puntos del recinto sampedrano, Eddie Hernández rompió el silencio sobre el adiós del tico y asegura que no se despidió de nadie, aunque entiende el motivo de su marcha.
"No se despidió, para nosotros fue sorpresa, tengo entendido que no se despidió de ninguno de nosotros. La útima práctica con él fue el jueves, entrenamos normal preparando el partido de hoy. Son decisiones que toman ellos como cuerpo técnico, se respeta y nosotros desearles el mayor de los éxitos donde quieran que vayan", expresó el delantero en diálogo con el periodista Americo Navarrete.
Hernández deja claro que la directiva sí ha cumplido con los salarios de los futbolistas y que el inconveniente ha sido solo con el cuerpo técnico.
"Es para valorarlo porque sabemos que el equipo viene con problemas económicos no desde ahorita, sino que desde hace varios años. Ahorita nos tienen al día y es importante para nosotros", afirma.
Desde su experiencia, Eddie explica que "es difícil, porque cuando uno es extranjero, estar fuera del país y tener esos problemas económicos no es fácil. Él tiene su familia y sus compromisos, y se entiende. Yo sé que por tema futbolístico el profe no se fue, es por problemas económicos. Ahora le corresopnde a la directiva solucionar esto".
También asegura que la renuncia de Campos distrajo al plantel y pide que Mauro Reyes pueda continuar al mando del equipo por lo que resta del campeonato.
"Por supuesto que sí, nosotros tratamos que no nos pase factura, al final tenemos que venir al terreno de juego y tratar de ganar. Pero que eso no se refleje dentro de la cancha, en los entrenamientos es algo que se refleja, el grupo lo percibe, el ambiente no estaba bien, pero ahora que el profe Mauro está al mando esperamos que las cosas cambien y le puedan dar la continuidad, porque al final estar cambiando un entrenador no es bueno ni para los jugadores ni para el cuerpo técnico", apuntó.
Eddie insistió con Reyes como sucesor de Campos. "Yo diría que sí, no sé al final la directiva que decisión tomará, hoy se ganó y se jugó bien, creo que la directiva le ha dado anteriormente el respaldo al profe Mauro. Esto es de resultados, estamos claros, que los técnicos se quedan o se van, pero esperamos que al profe le puedan dar esa continuidad y nosotros seguir respondiendo dentro del terrenio de juego", sentenció.