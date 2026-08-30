Reyes deja claro que quiere quedarse y se rinde ante Nixon Cruz: "Hay que trabajarlo"

Mauro Reyes explicó que su llegada al banquillo de Real España se produjo de manera inesperada tras la salida de Jeaustin Campos, por lo que apenas tuvo tiempo para preparar al equipo de cara al duelo ante CD Choloma. “Hoy nos tomaron de emergencia. Solo me tocó dirigir un entrenamiento por la emergencia que ustedes saben, entonces no hallábamos en este momento cómo establecer muchas pautas”, manifestó el técnico en conferencia de prensa.
El estratega también se rindió ante el talento de Nixon Cruz, a quien considera una pieza fundamental para el presente y futuro de La Máquina: “Yo creo que muy pocos jugadores en Honduras tienen las características que tiene Nixon Cruz. Es un jugador fundamental, pero también es un jugador joven que hay que trabajarlo en todos los aspectos”, expresó Reyes. El entrenador destacó además la proyección del futbolista aurinegro: “Yo creo que es un jugador extraordinario y con mucha, mucha proyección hacia el futuro”.
Sobre la posibilidad de continuar al frente del equipo durante el resto del torneo, Reyes dejó claro que le gustaría implementar su propio estilo de juego, con un Real España más ofensivo y con mayor protagonismo a través de la posesión: “Si me dan esa posibilidad de quedarme en el torneo, no tengan ninguna duda de que este equipo va a ser un poco más ofensivo, se va a defender más con la posesión del balón y siempre haciendo presión alta, que es lo que a mí me gusta”, aseguró.
-- CONFERENCIA DE MAURO REYES --
Se le ve contento, profe. ¿Qué valoración tiene de ese partido luego de su regreso también a Real España dirigiéndolo?
Bien, primeramente, antes que todo, quiero dedicar este triunfo a una persona que ha sido emblemática en esta institución, como es don Rolando, que ha tenido algunos problemas últimamente, y queremos dedicarle este triunfo. Creo que hubo dos partes diferentes: primer tiempo, una cosa; segundo tiempo, otra. Habíamos hecho el análisis de Choloma. Ellos intentan hacer una presión alta y parten el equipo, pero quedan un poco vulnerables al momento de defender, y así lo aprovechamos en muchos tramos del partido, sobre todo en el primer tiempo, donde tuvimos contraataques letales, y pues nos hicieron dos penales que nos facilitaron un poco el camino. En el segundo tiempo yo lo divido también en dos partes, donde hubo un momento en que Choloma nos presionó bien, no nos dejaba accionar, no tuvimos esa posesión que habíamos tratado de hacer y, bueno, en términos generales, la verdad no me gustó mi equipo. A pesar de que ganamos, nos hizo falta tener un poco más de juego de posición, donde es tener el control del juego a través de esa posesión del balón que nosotros intentamos trabajar. Nos costó un poco, pero es una situación que hay que mejorar. Sobre el final del segundo tiempo creo que tuvimos alrededor de tres o cuatro jugadas para poder liquidar el partido completamente. En algunas no tuvimos calma para poderlo hacer y también fallamos un penal que nos hubiera dado más tranquilidad. Yo creo que necesitamos mejorar en muchas cosas y tengan la seguridad de que poco a poco lo vamos a ir haciendo.
¿Cuál es la propuesta para decir, de aquí en adelante, va a ser Mauro quien va a instalar su modelo de juego, su forma de jugar y la profundidad de este nuevo Real España? Y la otra: en el segundo tiempo les quitaron el balón, lo que usted está diciendo, pero no se perdió el concepto de su parado. ¿Cuál es la propuesta de aquí en adelante y hasta cuánto tiempo le dieron?
Creo que una cosa valiosa hoy y esto vale la pena, porque el equipo lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, es ese orden defensivo. Eso nos valió porque, si bien es cierto que en algún momento nos quitaron la posesión, el equipo siempre estuvo ordenado. Nos hizo falta un poco más de claridad para sacar el balón por los extremos y poder contraatacar con más facilidad, pero eso, bueno, es cosa que tenemos que mejorar.
Sobre la pregunta, yo hablé por el partido de hoy. Hablamos con el presidente. Mañana nos vamos a sentar a ver qué exactamente es lo que se requiere, pero hoy nos tomaron de emergencia. Solo me tocó dirigir un entrenamiento por la emergencia que ustedes saben, entonces no hallábamos en este momento cómo establecer muchas pautas. Sin embargo, yo no quise cambiar prácticamente mucho de lo que se había venido haciendo, justamente por eso. Pero si me dan esa posibilidad de quedarme en el torneo, no tengan ninguna duda de que este equipo va a ser un poco más ofensivo, se va a defender más con la posesión del balón y siempre haciendo presión alta, que es lo que a mí me gusta.
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A usted lo tomaron por emergencia. Yo sé que está enfocado meramente en el tema de la reserva. ¿Cómo acatar esto para preparar este partido con pocas horas, teniendo poco tiempo aquí en este aspecto? Real España con Mauro va a ser más ofensivo que el Real España del pasado.
Yo creo que hoy había que ganar como sea. Bueno, ya estamos compartiendo el primer lugar ahí con Marathón y Olimpia, y eso es importante. Estamos segundo lugar por diferencia de goles. Bueno, primero y segundo estamos iguales. Olimpia con once puntos, nosotros igual, y lo importante es que estemos ahí peleando. Yo quiero decir: este es un equipo grande, es un equipo que tiene un buen plantel. Yo siempre lo he dicho: Real España tiene un plantel para pelear el campeonato. Es prácticamente el mismo plantel que terminó en primer lugar el torneo anterior de las vueltas regulares. Entonces, ha venido jugando bien. Hay muchas cosas positivas en este equipo y creo que eso hay que valorarlo. Sin embargo, cada entrenador tiene su modelo, cada entrenador tiene su forma. Yo no sé, quizá algunos no vieron el Real España de Mauro Reyes hace diez años. Ese es mi modelo y es el que he practicado en todos los equipos donde yo he estado. Obviamente que con un día de trabajo no se puede hacer magia. El único mago que tenemos en el equipo es Nixon Cruz, que realmente vale la pena valorar ese tipo de cosas. Pero esto es de trabajo y todos conocen mi modelo de juego y, seguramente, como equipo grande que somos, tenemos que salir a ganar siempre con una propuesta muy ofensiva, pero también muy equilibrada.
Ya nos contó un poquito lo difícil, el tema de la gestión del partido, pero ¿qué cosas le gustaron de su gestión de partido? ¿Los cambios? ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que hizo hoy?
Primero intentamos mantener un orden defensivo con mucho equilibrio, con salidas rápidas, sobre todo por los costados. Tratamos de... Y eso lo hicimos bien, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que nos confundimos. Quisimos salir jugando sobre la presión del rival cuando no era así. Si el rival nos presiona, tenemos que salir por la banda y jugando un poco. Tenemos que ver lejos, como decimos los entrenadores, para poder salir jugando con un pase más largo. Eso no lo pudimos hacer bien. Pero sí, el orden defensivo que se ha venido manejando es muy sustancial para que hoy hayamos ganado el partido. Y no me gustó que no tuvimos, en el segundo tiempo, mucha posesión del balón. Con la entrada de Ritacco, de Salazar y de Sayago mejoramos un poquito, pero no fue lo suficiente.
Consultarle específicamente por Nixon Cruz. ¿Usted cree que Nixon ya se convierte prácticamente en un líder dentro del campo y qué tan importante es Nixon para este Real España?
Yo creo que muy pocos jugadores en Honduras tienen las características que tiene Nixon Cruz. Es un jugador fundamental, pero también es un jugador joven que hay que trabajarlo en todos los aspectos. Creo yo que va a ser fundamental para el equipo en lo que resta del torneo. Hay que trabajar con él por los errores que ha venido cometiendo atrás. Sin embargo, yo creo que es un jugador extraordinario y con mucha, mucha proyección hacia el futuro.
En caso de que esté confirmado como director técnico, ¿habrá más oportunidades para los jóvenes?
Yo creo que Real España, para aquellos que critican el eterno proceso, en este momento, en las reservas de Real España, tenemos alrededor de no menos de 15 jugadores esperando para debutar. Hoy debutó Salazar. Es un extraordinario jugador, así como la gran mayoría que tenemos en reserva. Por supuesto que esto es de oportunidad. Este es un equipo grande, la experiencia cuenta mucho, pero no cabe ninguna duda de que ellos tienen que irse ganando poco a poco un espacio dentro del equipo, porque la calidad la tienen.
Profe, llega en este momento de emergencia. ¿Qué transmitió usted a los jugadores y qué transmitieron los jugadores a usted el día sábado, previo a este encuentro?
Se ha manejado públicamente un montón de situaciones que no son correctas. Yo creo que este equipo tiene un gran plantel y mi mensaje fue de unidad, de tratar de apoyarnos unos a otros, de que tenemos un gran plantel para poder sacar este equipo adelante. No todo lo que se ha hecho hasta este momento es negativo. Hay cosas muy positivas en este plantel y, justamente, esa confianza, el tratar de darle alegría a ese camerino, de mantenernos unidos. De hecho, hoy mi charla técnica fue en el camerino del equipo, ahí donde es la esencia, porque lo más importante en un equipo de fútbol son los jugadores. Este plantel es un gran grupo de jugadores y, si nos unimos a trabajar como profesionales en función de mejorar, de tener la mente clara y enfocarnos en el objetivo que todos tenemos, este equipo va a ser protagonista y no me cabe ninguna duda. Así como lo fuimos el torneo anterior, que se terminó en primer lugar, vamos a luchar por eso y para buscar ese trofeo que ya días se nos está negando.
¿Por qué está costando tanto cerrar los partidos cuando Real España domina y qué debe mejorar el equipo para evitar complicaciones y buscar el ansiado trofeo?
Tenemos que tener un equipo con más jerarquía, con mayor posesión del balón. Es tener un modelo claro en función de eso, para tratar de salir y buscar los partidos, imponer nuestro plan de juego sobre el rival y, a veces, cuando el rival nos está superando, tener esas variantes que nos permitan sacarnos de esa presión o de ese mal momento que podamos tener en el partido. Yo creo que hay un buen equipo, como repito, y no me cabe ninguna duda de que este plantel va a salir a buscar cada partido, buscando esas variantes que le menciono.