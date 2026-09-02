¿Al Real España? Diego Vázquez rompe el silencio: "Soy un hincha más"

Diego Martín Vázquez decidió ponerle voz a lo ocurrido tras su inesperada salida del Real Estelí de Nicaragua, club al que condujo hasta el título y con el que terminó su vínculo mediante un acuerdo entre ambas partes. El entrenador argentino-hondureño habló por primera vez sobre su partida y explicó los detalles de una decisión que tomó por sorpresa a varios.
En una conversación con el periodista de ESPN Nectalí Morán Zeledón, “La Barbie” abordó diferentes aspectos de su salida del conjunto nicaragüense. Entre ellos, aclaró que no existía una cláusula que estableciera su permanencia inmediata en caso de avanzar en la Copa Centroamericana.
Vázquez también se refirió a los rumores que lo colocan como una de las opciones para dirigir en Honduras. El estratega fue contundente al señalar que, hasta el momento, no cuenta con ninguna propuesta del fútbol catracho, por lo que queda descartada, al menos por ahora, una oferta de Real España para hacerse con sus servicios.
El técnico dejó claro que su separación del Real Estelí no se produjo en medio de conflictos o diferencias irreconciliables. Según explicó, comprendió la postura de la institución y también colaboró para que el proceso de salida se desarrollara de manera cordial. "Simplemente hablamos, no cuestioné ni pedí explicaciones del por qué, así como tampoco lo hice cuando decidieron contratarme", señaló.
Asimismo, Diego Vázquez destacó el trabajo realizado durante su etapa al frente del denominado Tren del Norte y aseguró que no guarda resentimiento por la repentina finalización de su vínculo. El argentino-hondureño resaltó sus números y el campeonato conseguido durante su gestión. "Me voy con un rendimiento de 72 por ciento y un campeonato. De mi parte es grande el agradecimiento con todos: jugadores, directivos y aficionados. Y de ahora en adelante soy un hincha más del Real Estelí", manifestó.
La etapa de Vázquez en el Real Estelí comenzó en enero de 2026 y terminó en agosto del mismo año. Durante ese período, el entrenador consiguió devolverle al club el protagonismo en el fútbol nicaragüense y poner fin a una sequía de tres años sin títulos, luego de conquistar el Clausura 2026.
En total, “La Barbie” dirigió 36 partidos con el Real Estelí, dejando un balance de 23 victorias, siete empates y seis derrotas. Además, su salida se produjo cuando el equipo ocupaba el cuarto lugar de la Liga de Nicaragua con 14 puntos después de seis jornadas, cerrando así una etapa marcada por resultados positivos y un campeonato en sus manos.