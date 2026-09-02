¿Al Real España? Diego Vázquez rompe el silencio: "Soy un hincha más"

Diego Martín Vázquez decidió ponerle voz a lo ocurrido tras su inesperada salida del Real Estelí de Nicaragua, club al que condujo hasta el título y con el que terminó su vínculo mediante un acuerdo entre ambas partes. El entrenador argentino-hondureño habló por primera vez sobre su partida y explicó los detalles de una decisión que tomó por sorpresa a varios. En una conversación con el periodista de ESPN Nectalí Morán Zeledón, “La Barbie” abordó diferentes aspectos de su salida del conjunto nicaragüense. Entre ellos, aclaró que no existía una cláusula que estableciera su permanencia inmediata en caso de avanzar en la Copa Centroamericana.

Vázquez también se refirió a los rumores que lo colocan como una de las opciones para dirigir en Honduras. El estratega fue contundente al señalar que, hasta el momento, no cuenta con ninguna propuesta del fútbol catracho, por lo que queda descartada, al menos por ahora, una oferta de Real España para hacerse con sus servicios. El técnico dejó claro que su separación del Real Estelí no se produjo en medio de conflictos o diferencias irreconciliables. Según explicó, comprendió la postura de la institución y también colaboró para que el proceso de salida se desarrollara de manera cordial. "Simplemente hablamos, no cuestioné ni pedí explicaciones del por qué, así como tampoco lo hice cuando decidieron contratarme", señaló.